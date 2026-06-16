Primer lugar en violencia contra autoridades locales

El homicidio contra el alcalde panista de San Miguel Amatitlán, Joel Bravo, en la región Mixteca de Oaxaca, eleva a once el número de presidentes municipales en funciones asesinados en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum y a 30 desde que llegó la 4T al poder, en diciembre de 2018.

A Bravo ya lo habían secuestrado. Lo querían obligar a arreglarse con los narcos. Se negó. Lo amenazaron. Pidió apoyo. No se lo dieron. Lo mataron.

La vida no vale nada, diría José Alfredo.

Los sicarios asesinan por venganza, por chantaje no atendido, por cobro de piso, por extorsiones no pagadas, por rivalidades entre grupos o porque los vieron mal.

Hemos visto cómo no distinguen entre hombres, mujeres, niños y ancianos. Ellos son una amenaza para la soberanía. Su control sobre regiones enteras del país es una realidad incontrovertible.

Tampoco ven colores políticos a la hora de matar: hay funcionarios municipales asesinados del PAN, del PRI, de Morena y hasta un independiente: Carlos Manzo.

Reportes de ACLED, organización no gubernamental que mide los conflictos en el mundo, coloca a México en el primer lugar global por incidentes de violencia contra autoridades locales entre 2024 y 2025.

Organizaciones como Crisis Group y consultoras como Integralia destacan que es un problema estructural por el poder de los cárteles frente a gobiernos municipales débiles, posicionamiento de candidatos, venganza por no aliarse con los criminales. Lo peor es que el narco ya infiltró hasta gobernadores. El caso Rocha Moya lo ilustra.

En la mira están otros mandatarios estatales supuestamente “arreglados” con el crimen organizado.

Esos cuyos nombres se han filtrado: Américo Villarreal, Tamaulipas; Américo Villarreal, Sonora, o a la que oficialmente tiene cancelada su visa de entrada a Estados Unidos: Marina del Pilar Ávila, Baja California. Todos de Morena.

* El chantaje de los maestros de la CNTE está lejos de terminar. Ya son menos en la CDMX, pero llegan refuerzos. Las negociaciones con el gobierno están rotas.

La Presidenta anuncia que ya no habrá mesa de negociación con la CNTE. “Dicen una cosa en la mesa y otra afuera”, comentó en la mañanera, en la que anunció un cambio de estrategia.

A partir de agosto próximo, el gobierno hará una consulta directa escuela por escuela con un millón de maestros para definir cambios en el sistema de carrera y plazas.

La ruptura del diálogo en Gobernación llevó a la mandataria a cancelar una gira por Zacatecas —donde le tenían preparado un numerito— y se fue a SLP.

* En la otra trinchera hay desgaste, pero no bajan los brazos. Ayer dieron paso libre en las casetas de cobro que hay alrededor de la capital. Mantienen plantones en el Centro Histórico. Han ocupado calles como 5 de Mayo, Eje Central, Donceles, Belisario Domínguez, aunque se ha reducido su número. Muchas casas de campaña y lonas se retiraron o desmontaron en los últimos días.

* Los comerciantes del Centro Histórico están desesperados. El plantón lleva 22 días y las pérdidas son mayores.

La CNTE ratificó que no levantará el paro hasta obtener respuestas a sus demandas (abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, jubilaciones dignas). Anunciaron refuerzos y fortalecimiento de acciones.

Las pérdidas diarias por ventas no realizadas son de 40 millones de pesos diarios, según Miguel Ángel Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco-CDMX.

En entrevista telefónica, nos dijo: “Nosotros hemos pedido al gobierno que apoye estos negocios mercantiles del Centro Histórico, que son más de 4 mil, con la exención del pago del impuesto sobre la nómina y sobre hospedaje, por el tiempo que ha durado el plantón de la CNTE.

“Es lo menos que pueden hacer las autoridades para apoyar, porque 92% de estos negocios son pymes y éstas no tienen reservas, no tienen ahorros, tienen deudas y van al día.

“Si no venden, cómo van a juntar para el pago de la renta, el Seguro Social, Infonavit, los impuestos”, señaló.

Sobre el manejo del conflicto, añade: “Ya se tenía acotada a la CNTE en 2017, cuando les quitaron el control del dinero. Las marchas eran de 300 personas (la 4T) les volvió a dar oxígeno hasta que les explotó.

“Lo que hay que considerar es que la CNTE no es aliada de nadie más que de sus propios intereses. Si piensan que por esa razón se tuvo un gran aliado, lo que hicieron es otra vez darle alas al alacrán”, puntualizó.

—Pero hubo un compromiso de derogar la Ley del ISSTE…

—Mas que del gobierno, fueron compromisos de aspirantes a la Presidencia de la República que, cuando llegan al gobierno, se dan cuenta de que eso es entregar a México —remató.