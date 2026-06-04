No la tiene fácil la presidenta Claudia Sheinbaum con los vándalos de la CNTE. Rompen, queman, bloquean, amenazan con boicotear el Mundial, si el gobierno no cede a sus imposibles demandas.

La Presidenta adelantó ayer que no los va a reprimir a pesar de los destrozos y caos vial en el que tienen sumida a la CDMX.

“No voy a caer en provocaciones, no soy Díaz Ordaz”, dijo en la mañanera.

* El mensaje fue recibido por la Coordinadora. La respuesta a Palacio fue destrozar la sede de la SEP en avenida Universidad.

Las imágenes son elocuentes. Vidrios rotos, vallas derribadas. computadoras destruidas, fuego, humo, pedradas, violencia, destrozos.

Dos policías resultaron lesionados y enviados al hospital para ser atendidos, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Los líderes de la CNTE ya advirtieron que lo que han hecho en estos días es apenas una muestra de lo que se puede venir, si no cumplen sus demandas.

¿Detenidos? Cero.

* En la última reunión que representantes de la Coordinadora sostuvieron ayer en Bucareli con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Mario Delgado, titular Educación; y Martí Batres, director del ISSSTE, les dijeron claramente que no es por falta de voluntad que no atienden sus demandas, sino por falta de presupuesto.

¿Qué exigen?

Nada más 100% de aumento salarial y la derogación de la Ley del ISSSTE para volver al viejo sistema de pensiones.

Se aferran también a su petición de reunirse con la Presidenta, quien ya los bateó. “En este momento no es prudente la reunión”, dijo Sheinbaum en la mañanera.

Los “maestros” tienen ocupadas las principales calles del Centro Histórico, con las consecuentes pérdidas económicas para comercios, turismo y la parálisis en las zonas financieras.

Una y otra vez han bloqueado avenida Reforma, y otras vías de la capital provocando un caos vial de grandes dimensiones. La paciencia ciudadana tiene límites. La obligación del gobierno es hacer valer los derechos de miles y miles de capitalinos que se han convertido en rehenes de todas las causas.

Falta a su deber de proteger los derechos de los habitantes de la CDMX al consentir actos violentos y no hacer valer el Estado de derecho, por miedo a que los critiquen si hacen uso del monopolio legítimo de la fuerza.

Manifestación pacífica sí, violencia no.

* Reitera el periodista de Los Ángeles Times, Steve Fisher, en entrevista con Azucena Uresti, que Estados Unidos investiga a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, por vínculos con el narco, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, por lazos con el huachicol.

Durazo lo negó. Dijo que es tan honesto, que casi “suda agua bendita”. Villarreal calificó las acusaciones de falsas, parciales y sin pruebas.

Ambos afirman que tienen sus visas vigentes, pero no las mostraron.

“No creo que deba ir a Estados Unidos sólo para probar que tengo visa. Tampoco me veo mostrando mi visa para demostrar a un periodista sin fuente, que está vigente”, alegó el sonorense. El tamaulipeco aseveró que no tiene restricciones para cruzar la frontera.

Ambos gobernadores pueden entrar a Estados Unidos bajo un programa especial diseñado para cooperantes o testigos, según Fisher.

* Nos escribió Fernando Belaunzarán, político de profesión, de izquierda por convicción, irreverente de tradición, para comentarnos que el TEPJF bajó dos asuntos enlistados para su pasada sesión, por intervención, le cuentan, del diputado morenista, Sergio Gutérrez Luna.

Una tiene que ver con el rechazo a las afiliaciones patito de Morena. No las documentó con firma autógrafa ni con la llamada “foto de vida”, dice el exdiputado.

Advierte que si le dieran la razón a Morena, tirarían asambleas de Somos México, partido en formación presidido por Guadalupe Acosta so pretexto de doble filiación.

El INE reconoció oficialmente 205 asambleas a Somos México, de las 200 que requiere la ley para obtener el registro como partido político, pero hay riesgo de que en el TEPJF modifiquen el criterio.

“El temor es que nosotros, Somos México, estemos en el paquete de negociación por el regalazo de la reelección de los magistrados del Tribunal Electoral”, puntualizó.