Más grietas que acuerdos en la coalición oficialista

No hay acuerdo sobre la reforma electoral en el seno de la coalición oficialista y ya los tiempos aprietan. El número de diputados plurinominales y la forma de elegirlos aparecen como escollo insalvable para aprobarla.

Ni el Verde ni el PT se han movido de su postura de no reducir a la mitad los plurinominales –de 200 a 100– y defienden la permanencia del sistema actual de listas elaboradas por las dirigencias para seleccionar quién sí y quién no

La presidenta Sheinbaum, por el contrario, tiene como irreductible el tema de la participación de los ciudadanos en la elección de los pluris (voto popular o mecanismos que reduzcan el control de las listas por las cúpulas partidistas).

Piensa también que el costo de las campañas, junto con el costo de los órganos electorales, es desmedido para una democracia con problemas económicos.

Interrogado al respecto, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, admitió:

“No hubo avances en ese tema, ésa es la verdad y, obviamente, conozco a la Presidenta. Es consecuente con lo que dice y lo que hace. Ella sigue sosteniendo que la fórmula de integración de la Cámara debe estar conformada con menos plurinominales y nuevas fórmulas de elección”.

La bronca no es menor. Si uno de los aliados de La Chiquillada no vota a favor, la reforma no alcanza la mayoría calificada en el Congreso y no se aprobaría.

Le preguntamos a Monreal sobre las posibilidades de que no haya reforma electoral si, por un lado, PVEM y PT se plantan en su postura y, por el otro, la presidenta Sheinbaum mantiene sus irreductibles. Respondió: “Ésa es la pregunta de los 64 mil pesos. Es que conociendo a la Presidenta, que tiene la facultad de presentar iniciativas, y que ella ha sido consecuente, probablemente presentará una iniciativa que ella considera conveniente. Nosotros tenemos que revisarla y para mí será muy difícil buscar los acuerdos para la mayoría calificada, pero Morena va a respaldar a la Presidenta en todo”.

–¿Aunque no pase la reforma? –preguntamos.

–Sí, aunque no pase con mayoría calificada, desde ahora les decimos a todos que Morena va a respaldar a la Presidenta en la iniciativa que presente –respondió.

* Buscamos al diputado del Partido Verde, Raul Bolaños, perfilado como el próximo presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro. Nos dijo: “El Verde, lo que ha dicho, es que se garantice representatividad de todas las fuerzas que integran el sistema político. En el tema del financiamiento, lo que el Verde ha manifestado es que se garantice un financiamiento parejo para todos los partidos políticos”, puntualizó.

* Este mes de febrero es el límite práctico para presentar la iniciativa de reforma electoral al Congreso. Decimos que el tiempo apremia porque el proceso legislativo para una reforma constitucional lleva semanas o meses: dictaminación en comisiones, debates y aprobación, en su caso, por el pleno de las dos cámaras legislativas.

La reforma, además, deberá ser aprobada por los congresos locales en 17 de las 32 entidades federativas, por lo menos. Si no se presenta la iniciativa este mes de febrero, podría no alcanzarse para mayo, y ya no se aplicaría para las elecciones intermedias de 2027, cuando se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados.

* David Colmenares va por la reelección como titular de la Auditoría Superior de la Federación. Lo tenemos confirmado por la dirección de difusión de ese órgano encargado de fiscalizar el uso de recursos públicos federales por parte de los Poderes de la Unión, estados, municipios y entes públicos.

A pesar de las críticas que le hacen organizaciones civiles, exfuncionarios del Sistema Nacional Anticorrupción, opositores y analistas, de haber debilitado la fiscalización superior, está convencido de que ha hecho un buen trabajo en los últimos ocho años. No va como aspirante único a quedarse con el cargo. También lo buscan la auditora forense, Muna Dora; el exauditor federal de Cumplimiento, Gerardo Lozano; y el excontralor de la CDMX cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno, Juan José Serrano, entre los más destacados.

Este jueves, por cierto, la Cámara de Diputados abrirá el registro de candidatos y la Comisión de Vigilancia elegirá la terna final el 11 de marzo.

* La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, no sólo ha denunciado amenazas de muerte por WhatsApp, atribuidas al crimen organizado, sino afirma que le quieren hacer juicio político para apartarla de su cargo y debilitar al Movimiento del Sombrero que fundó su asesinado marido, Carlos Manzo.

Ayer presentó una denuncia penal en la Fiscalía estatal contra el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, el senador Raúl Morón y el exalcalde, Ignacio Campos, por su posible involucramiento en el asesinado de su marido.

Del tema hablamos ayer con el diputado federal de Morena, Leonel Godoy, antes de tener conocimiento de la denuncia. Nos dijo: “Me parece absolutamente electorera esa posición. Ella tiene interés. Tiene derecho. Puede ser candidata a gobernadora. Por eso tiene interés en desgastar al que va arriba en las encuestas, que es Raúl Morón”.