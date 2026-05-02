Maru y Rocha: el contraste

El contraste es elocuente. Tenían prisa por quemar en leña verde a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, por la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio. Es panista.

En el caso de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, rechazan su detención con fines de extradición, que reclama Estados Unidos, por conspiración para llevar fentanilo, cocaína y heroína a ese país. Es morenista.

La FGR ya dio color. Descartó la detención de Rocha Moya y los otros nueve implicados que señala el Departamento de Justicia de EU.

Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial lo dijo así ayer:

“No hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional.

“No existen pruebas anexas a pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”.

La FGR pedirá “pruebas” al Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero solicita “confidencialidad”.

Según Jiménez Vázquez, la publicación de las acusaciones en contra de Rocha y otros nueve funcionarios pone en riesgo el debido proceso.

* La presidenta Sheinbaum dice que es falso que la solicitud de detención con fines de extradición de Rocha Moya la haya puesto entre la espada y la pared.

“En México decidimos los mexicanos y las mexicanas, para empezar. Siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la soberanía en el caso Chihuahua, en el caso Sinaloa y en cualquier otro caso”.

El dilema que enfrenta Sheinbaum y que, por lo visto, no reconoce, fue descrito con precisión por el Wall Street Journal.

El doctor Ghaleb Krame Hilal, experto en seguridad y crimen organizado, lo incluyó en su Reporte de inteligencia sobre el caso Rocha Moya.

Dice el periódico estadunidense:

“Sheinbaum puede intentar remover a Rocha Moya y arriesgarse a alienar al ala más nacionalista de Morena. O puede no actuar y deteriorar una relación bilateral que ya opera bajo tensión máxima”.

Ghaleb Krame agrega: “El discurso de soberanía es parte constitutiva de la identidad política del movimiento, pero la realidad de una integración económica profunda con Estados Unidos hace imposible una confrontación bilateral sostenida.

“México no puede desacoplarse de su vecino del norte ni política ni económicamente”, sintetiza.

La Presidenta, por cierto, estuvo en Palenque. Dice que fue a la unión de los trenes Maya e Interoceánico y que no vería al expresidente López Obrador, que vive ahí.

¿Usted le cree? Yo tampoco.

* En la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS) nos dicen que dentro de la proveeduría de IMSS Bienestar no hay normativa que garantice tiempos claros de validación y pago.

En ANDIS no se quedaron en la queja. Proponen a IMSS Bienestar establecer plazos máximos de validación y pago (30 días naturales, pero también integrar en el SIAN un módulo de seguimiento de pagos, visible para proveedores y autoridades; y publicar reportes mensuales de cumplimiento de pagos para dar transparencia y confianza en el proceso.

Nos aclaran que con el IMSS y el ISSSTE no tienen problema.

* La Comisión Nacional del Agua comenzó ayer a saldar lo que llama “una deuda histórica” con el arranque de las acciones de fumigación y control sanitario en la presa Endhó de Hidalgo.

No exagera la Conagua cuanto habla de deuda histórica con las 24 comunidades de habitan en la zona de la presa en ese estado.

Ahí van a dar las aguas negras de la CDMX, que han convertido Endhó en zona de contaminación y foco de infecciones.

“Con brigadas, drones, maquinaria especializada y trabajo en territorio inicia una intervención integral para proteger la salud de las familias y recuperar el torno ambiental en el estado de Hidalgo”, dicen en la Conagua.

En los estertores del mandato de López Obrador se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de zona de restauración ecológica en el área de influencia de la presa Endhó. Apenas hoy empieza el trabajo para limpiarla y devolver el bienestar a las comunidades.

Más vale tarde que nunca.