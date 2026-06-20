Justicia color guinda

Los jueces, magistrados y ministros emanados de la reforma judicial han pintado la justicia de guinda. Si no me creen, pregúntenle a los ministros acordeón cuántas veces la Corte ha fallado en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Hace algunas semanas yo se lo pregunté a Hugo Aguilar, presidente de la SCJN. Me respondió que no tenía el dato.

La realidad es que ni una sola vez ha votado en contra del régimen en temas de alto perfil. El máximo tribunal, por el contrario, ha validado reformas o medidas impulsadas por la Presidenta. ¿Ejemplos? La facultad a la UIF de congelar cuentas sin orden judicial, cuando haya indicios de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

¿Y qué decir de la no prescripción de delitos derivados del incendio de la Guardería ABC en 2009 (49 niños fallecidos), recién aprobada por unanimidad en el máximo tribunal? La Presidenta calificó esa aprobación de “histórica”.

¿No sería equitativo que el caso de la Línea 12 del Metro (26 muertos y entre 80 y 120 heridos), ocurrido el 3 de mayo de 2021, se declara imprescriptible también o el del descarrilamiento del Tren Interoceánico (14 muertos y 98 heridos) ocurrido el 28 de diciembre de 2025? Son preguntas que no buscan provocar.

* Primero fue la panista Maru Campos. La agarraron como distractor del caso Rocha Moya. La querían desaforar y acusarla de traición a la patria. Lo único que lograron fue darle proyección nacional. Un auténtico boomerang.

El esquema se repite, guardadas las proporciones, con Paola Gárate, diputada del PRI en el Congreso de Sinaloa. A esta valiente mujer, férrea crítica de la relación gobierno-narcos en su estado, le mandaron hace días una corona fúnebre a su casa. Entendió el mensaje, le dio miedo, pero no la callaron. Pidió protección a las autoridades. Se la dieron a medias.

Hoy la cuida parcialmente la Guardia Nacional. La protegen sólo en los traslados de su casa al Congreso local en Culiacán y de regreso. Nada más.Los altos mandos de la GN le dijeron que si se sentía en peligro avisara. “¿Y si no me da tiempo de avisar?”, preguntó irónica.

Paola nos escribió ayer para dar respuesta a los señalamientos que le hizo el abogado César Mario Gutiérrez Priego, en entrevista con Joaquín López-Dóriga.

Este hombre, presentado como especialista en derecho penal, militar y de seguridad nacional, la acusó de “victimizarse”, y de tener vínculos con un “líder criminal” del Cártel del Pacífico. Dijo también que es la madrina de un niño a cuyo bautizo, hace diez años, acudieron 130 personas, entre ellas Aureliano Guzmán Loera, hermano de El Chapo.

El abogado no paro allí. Asegura que Paola anda en búsqueda de un beneficio político. Quiere una alcaldía, aseguró.

La diputada nos mandó un mensaje en el que revira a las acusaciones “completamente falsas” que hizo el abogado.

Escribe: “Es gravísima la vulneración en la que me pone el cretino de Gutiérrez Priego. Como no pudieron encontrar nada en mi contra, intentan fabricar una narrativa.

“Hoy, ante una campaña que busca ponerme en riesgo, respondo con firmeza, con fe y con la mente tranquila”.

El mensaje viene acompañado de un video en el que Paola dice que el gobierno federal pretende construir una “historia fantasiosa” para mancharla.

Agrega que no conoce a Aureliano Guzmán y confirma que hace diez años fue madrina de bautizo de un niño al que quiere profundamente.

“Condeno que lo hayan expuesto de manera tan irresponsable. Ninguna campaña de desprestigio justifica tocar a un menor de edad. Mis compadres, quienes son como de mi familia, han estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores… si existe un parentesco de ellos con esa persona, yo no lo conozco”.

En cuanto a que busca un beneficio político reviró: “Se equivoca si cree que lo que me mueve es la aspiración política. Lo que me mueve es la aspiración de ver a Sinaloa con seguridad, sin miedo y en buenas condiciones económicas”.

El equipo legal de la diputada ya prepara su respuesta. Por lo pronto, presentó un amparo para que se le otorguen medidas de protección urgentes. Ya le otorgaron la suspensión.

* Broche de oro. La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, solicitó al Congreso local una jubilación anticipada de 67 mil 477 pesos mensuales para Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación del estado.

No tendría nada de malo si no se tratara de uno de los diez funcionarios sinaloenses, cuya detención con fines de extradición, reclama el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por nexos con el narco.

* ¿Será cierto que el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, opera a marchas forzadas para posicionar a su esposa Rosy Romero, como su sucesora? Es pregunta.

Si se confirma, podemos diagnosticar que el virus del nepotismo ya parece pandemia.