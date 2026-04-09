El gesto de apertura del nuevo canciller

Comenzó con el pie derecho el flamante secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez.

Antes de ser ratificado en el Senado, con los votos de Morena, Verde, MC y PT, el joven secretario, 38 años, se reunió con todos los grupos parlamentarios, incluidos los de oposición. No fue a pedirles el voto, como él mismo aclaró, sino a escuchar sus planteamientos e inquietudes en materia de política exterior.

Es una señal de apertura que muy rara vez hemos visto en los tiempos de la “transformación”. Su gesto interrumpe esa antidemocrática costumbre de no voltear a ver a la oposición.

Una directriz que prevalece desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia, el 1 de diciembre de 2018 y que ilustra el carácter excluyente de la 4T.

* Un tema influyó para que el PAN y el PRI votaran en contra de su ratificación: la descalificación que Velasco hizo del Informe del Comité de Desaparecidos de la ONU, que habla de crímenes de lesa humanidad en México.

Ricardo Anaya, coordinador la bancada del PAN en el Senado, desmintió en tribuna el discurso oficialista sobre el delicado tema: “Con una desfachatez que raya en la esquizofrenia nos vienen a decir que en el pasado había desaparición forzada, pero que hoy ya no existe, que lo que hay son desaparecidos a manos del crimen organizado”.

El senador del PAN dio datos y nombres para sustentar sus palabras: “En el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo con cifras que el gobierno reconoce, desaparecían siete personas al día. En los años de Morena hemos rebasado las 40 desapariciones por día”.

Y aprovechó el micrófono para dar a conocer, parcialmente una lista de desaparecidos en la que han estado involucrados servidores públicos de Morena. Martín Trinidad Martínez, Esteban Heriberto Galas, Eusebio F, Jorge D, Iván N, 13 agentes estatales de Veracruz, todos policías de gobiernos de Morena vinculados a delitos de desaparición forzada. Otros 320 policías son investigados por el mismo delito, dijo.

* A Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, le preguntamos ¿por qué no se da la oportunidad a un joven canciller que empieza diferente?

Esta fue su respuesta: “No es un tema de edades. Es un tema de responsabilidades, no es un tema de que si hoy tuvo trato, diálogo. Su trato debe ser formal, institucional. No nos hace ningún favor al dialogar con las y los senadores.

“Una cosa es que sea institucional y otra cosa es que tenga el respaldo del Grupo Parlamentario del PRI. Lo que México necesita son resultados, no cheques en blanco”, puntualizó.

La oposición también cuestionó su juventud y su experiencia limitada a Norteamérica. Velasco enfrenta el reto de su vida. Le tocan tiempos muy complicados al canciller. Hay que darle el beneficio de la duda.

* Apenas rindió protesta, el flamante canciller ofreció una rueda de prensa en el Patio del Federalismo.

Aprovechamos para preguntarle sobre el argumento que utilizaron el PAN y el PRI para explicar el voto en contra de su ratificación: La descalificación del documento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU.

Velasco respondió: “Por supuesto respeto el voto de cada uno de los grupos (parlamentarios) y entiendo el debate que hay aquí respecto del Comité de Desapariciones.

“Creemos que este Comité hace un informe que plantea una serie de cuestiones que son innegables. Primero que nada, el dolor que están atravesando muchas personas que tienen familiares, seres queridos, amigos desaparecidos.

“Eso es innegable. De ninguna manera lo estamos cuestionando. Tampoco estamos deslegitimando la lucha de muchas madres, comités de búsqueda que están dadas en esa tarea. Es un tema dolorosísimo que vamos a seguir enfrentando.

“Lo que estamos cuestionando son algunos aspectos técnicos de lo que plantea el Comité. Sobre todo que se hayan extralimitado en una interpretación que hacen del concepto de desaparición forzada y que se hayan enfocado en el Estatuto de Roma para lo que no tienen facultades.

Previamente, en la reunión que sostuvo con integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, antes de ser ratificado, dijo:

“No estamos negando los casos de desaparición. Todo lo contrario, estamos trabajando todos los días para atender este delito, este fenómeno, para atender, obviamente, los cuerpos que hay sin identificar, que es un tema que, naturalmente, no se puede quedar así…”.

* Ayer confirmé mis sospechas de que Juan Ramon de la Fuente no renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores por motivos de salud.

Es cierto que el exsecretario de Relaciones Exteriores sufre de la columna, pero fuentes de la Cancillería confirmaron mis sospechas de que hubo algo más en la salida de quien fuera un buen rector de la UNAM, sin hacer precisiones.