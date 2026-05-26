El fuero al junior y la advertencia del PAN

La decisión de darle fueron a Andy López Beltrán no es improvisada. Se tomó hace meses. El “junior baquetón” —como lo llamó ayer el diputado del PRI, Rubén Moreira— fue la nota política de ayer.

En este espacio escribimos, el 3 de febrero pasado, que el hijo de AMLO dejaría la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco (https://share.google/). Se hablaba entonces de ajustes internos rumbo a las elecciones de 2027, broncas con Luisa María Alcalde, exdirigente de Morena, y de roces por el control del partido y las candidaturas.

Escribimos también que Citlalli Hernández llegaría en su lugar. La exsecretaria de la mujer es hoy la presidenta nacional de Elecciones de Morena y desempeña funciones que le corresponden a la Secretaría de Organización del partido.

La información nos fue proporcionada entonces por fuentes bien informadas de Morena. La salida de López Beltrán se produce en medio de especulaciones fuertes sobre posibles investigaciones de Estados Unidos contra políticos mexicanos por presuntos nexos con el narco.

* En su carta de renuncia, Andy presume haber incrementado en 10 millones de afiliados el padrón de militantes y credencializado a cerca de 7 millones de ellos.

Pero también haber establecido Comités Seccionales en 69,396 secciones electorales. “Esto corresponde a 97% de las secciones electorales existentes en el país”, presumió.

“Gracias a estas acciones, hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro partido es la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo. Pero, sobre todo, una de las más organizadas”, añadió.

De lo que nada dijo el junior fue de su fracaso en Durango como estratega electoral; tampoco de sus viajes sin transparencia (Japón) ni de su tráfico de influencias y los contratos a sus amigos.

* Su salida y el anuncio de que buscará una diputación federal produjo una cascada de reacciones.

El senador Adán Augusto López lo apapachó. Pronosticó que el junior va a ganar “caminando” la elección de diputados y hasta se ofreció para coordinar su campaña. “Si me invita, con mucho gusto”, dijo.

También la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, le echó porras en un mensaje en redes sociales en el que destacó su trabajo, esfuerzo y dedicación para fortalecer la base militante de Morena.

“Estoy segura de que vienen nuevos retos y grandes logros para ti. Más allá de las responsabilidades, me quedo siempre con tu amistad, la confianza y el compañerismo construidos a lo largo del camino”, subrayó.

El tono fue de ironía en las filas de la oposición.

“Hasta nos da un poquito de pena que se vaya. Nos encantarían más de esas palizas (electorales) en donde Morena queda en cuarto lugar”, dijo, mordaz, Jorge Romero, jefe nacional del PAN. Y más adelante: “Es una muestra más del derrumbe de esa cosa, de ese castillo vacío llamado Morena…”.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, no se quedó atrás en el sarcasmo.

“Suena como una patada allí donde usted está pensando. Le dijeron ‘ya no estorbes’. Creo que se ha convertido en un personaje incómodo para Morena.

“Él y otros personajes del pasado deberían ya dejar gobernar a la Presidenta. La estorban… además, tiene que soportar a esos juniors baquetones, que son los hijos del hechicero de Macuspana”, puntualizó.

La renuncia llega justo antes de las elecciones en Coahuila, donde también operaba el junior, lo que el PRI y el PAN interpretaron como una forma de evitar “otra derrota”.

El CEN del PRI subió un comunicado en ese sentido:

“Es curioso que Andy López Beltrán renunciara días antes de la elección en Coahuila. Al parecer no quiere ‘manchar’ su trayectoria política con otra derrota como la de Durango”.

En las elecciones de 2025 en Durango, Morena perdió la capital y la coalición opositora ganó 20 de los 39 municipios.

Andy era el principal operador y estratega del guinda en esos comicios.

* La plana mayor del azul convocó ayer a conferencia de prensa para advertir que, si se meten con Maru Campos, se meten con todo el Partido Acción Nacional.

La gobernadora de Chihuahua fue citada a comparecer por la FGR el miércoles en sus instalaciones de Ciudad Juárez. Va en calidad de testigo por el caso de los agentes de la CIA que participaron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

“Si tocan a Maru nos vamos a volver locos”, advirtió el ya citado Jorge Romero.

Interrogado sobre el significado de “volverse locos”, respondió:

“Significa que no la vamos a dejar pasar. Tenemos que volcarnos a las calles; tenemos que hacer huelgas; tenemos que ir a clausurar simbólicamente; tenemos que sacar todo el manual de resistencia cívica”, puntualizó.