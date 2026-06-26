Una de las peores decisiones que había cometido el gobierno de la transformación en materia de relaciones exteriores fue “pausar” las relaciones entre México-España.

El anuncio lo hizo López Obrador en febrero de 2022. Fue una ocurrencia derivada de la necedad de que la España contemporánea pidiera disculpas por los excesos de La Conquista, hace más 500 años.

La que vimos ayer en Palacio Nacional es el epílogo de una estupidez. La presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI se dieron la mano. México y España por fin se dijeron “¡chócalas!”.

El afortunado pretexto es el viaje de Felipe VI para ver el partido de España contra Uruguay, que se juega hoy en Guadalajara.

El diario español El País dice que la visita del rey a Palacio Nacional va más allá del futbol: ayuda a desactivar tensiones y reconstruir lazos estratégicos.

“La relación entre México y España es demasiado compleja y estratégica como para quedar atrapada en polémicas absurdas y en mezquinos cálculos destinados al consumo interno”, destaca un editorial del citado diario.

Hay que recordar que Sheinbaum mantuvo inicialmente la pausa. No invitó al rey de España a su toma de posesión en 2024. Posteriormente se produjo el viaje de la Presidenta a Barcelona que inició el descongelamiento de la relación, seguido del reconocimiento de “abusos” en La Conquista por parte de Felipe VI.

El cambio de actitud frente al rey de España quedó plasmado en el mensaje que la Presidenta subió a su cuenta de X, al término de la “cordial” reunión.

Escribió: “Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España. Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones”.

* Al senador de Morena Enrique Inzunza lo persigue la justicia de Estados Unidos. Está acusado de narcotráfico y posesión de armas.

Es uno de los diez presuntos narcopolíticos sinaloenses cuya detención provisional, con fines de extradición, solicitó la Fiscalía del Distrito Sur de New York.

Eso fue el 29 de abril pasado. Desde entonces no se le ha visto por el Senado ni había participado en ninguna actividad legislativa.

Pero sí ha cobrado su dieta con cheques. La UIF congeló sus cuentas bancarias, a pesar de que el gobierno de México ha sostenido que “no hay pruebas” en su contra.

¿Extraño no?

En ese lapso se ha aparecido en dos o tres videos y mensajes en redes sociales en los que alega su inocencia y asegura que cumplirá su mandato hasta 2030.

Ayer dio la sorpresa. Reapareció en la reunión virtual de la Comisión de Justicia del Senado que preside su amigo expanista Javier Corral, quien lo visitó en Sinaloa.

Inzunza participó —vía digital— en una sesión de la Comisión de Justicia y hasta hizo observaciones al proyecto de Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.

El presunto narcolegislador dice que es necesario afinar en esa ley en los temas que se refieren a la “detención” y “flagrancia”.

Según él, se requiere mayor clarificación porque, de otra manera, podría representar una facultad sin control, empleada de manera arbitraria en contra de los más vulnerables. Sólo en México pasan estas cosas.

* Morena y aliados hicieron una ley en Michoacán para frenar las candidaturas independientes en la elección de gobernador de 2027.

No se necesita un sesudo análisis para afirmar que la intención es sacar a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, de la citada contienda. De ese tamaño es el miedo que le tienen a la viuda de Carlos Manzo y heredera del Movimiento del Sombrero.

La alcaldesa acudió ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la citada ley que, subraya, tiene dedicatoria.

Al salir del máximo tribunal, hizo declaraciones:

“Ellos dicen que no, ellos dicen que como candidatos independientes debemos ser independientes. La realidad es que como legisladores, lo que les debería de preocupar es realmente que los candidatos independientes pudieran tener piso parejo.

“Los candidatos independientes tenemos que salir a pedir el permiso de los ciudadanos. No tenemos el mismo recurso ni la estructura que un partido tiene. Pero hay algo que sí tenemos: el respaldo ciudadano”, puntualizó.

La líder del Movimiento del Sombrero contó que fue recibida por Hugo Aguilar, presidente de la Corte.

“Se comprometió a meterse de fondo a esta reforma. Dice que está de acuerdo en la lucha social y en las candidaturas independientes”, puntualizó.