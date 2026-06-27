En México vivimos una clara regresión democrática. Los tres Poderes están controlados por Morena y anexas.

Y no hablo de un cierre autoritario total como en Cuba, Nicaragua o la Venezuela de Nicolás Maduro, sino del debilitamiento de los contrapesos.

Índices internacionales como V-DEM (Variedades de Democracia) ubican a México en la frontera de la autocracia electoral, a partir de 2019.

Freedom House pone el acento en la independencia judicial. Sostiene que ésta se degradó específicamente por la elección de jueces y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.

Además de la captura del Poder Judicial, los índices internacionales citados hablan de la desaparición de los órganos autónomos en México.

Pero también de la concentración de poder en manos del Ejecutivo, la militarización, el hostigamiento a medios críticos; la violencia, la impunidad, y la ausencia de un auténtico Estado de derecho.

* ¿Qué hacer? Jesús Zambrano está convencido que el único camino es una alianza ciudadana y política para 2027 y, a partir de ahí, construir las bases para 2030.

“La alianza es necesaria para enfrentar a Morena y todo el pinche deterioro que estamos sufriendo”, nos dice el último presidente que tuvo el extinto PRD.

Agrega: “Estoy en esa ruta. He hablado con panistas y con Alito, que ha sido defensor de la alianza”.

Zambrano no ignora que la línea del CEN del PAN es antialianzas, pero está convencido de que si las exigencias de una coalición PAN-PRI-MC vienen desde las bases, hay posibilidades de caminar en esa dirección en lo local.

“Ya se verá en lo federal”, acotó.

No dio nombres de los “panistas de alto nivel” con los que ha hablado, pero aseguró que se trata de dirigentes estatales y aspirantes a candidatos.

* Desayuné ayer en la Ciudad de México con Xavier Nava, exalcalde de San Luis Potosí, perfilado como dirigente del nuevo partido Somos México en esa entidad.

En el menú de la charla apareció la famosa Ley Serrano, que penaliza el uso indebido de la inteligencia artificial (IA) hasta con seis años de prisión.

La Ley Censura ya puso temporalmente tras las rejas a varios periodistas: Eréndira Reyes Aguillón, Alejandra Hermosillo y Christian Ibarra. El cargo es “uso indebido de IA para causar alarma social”.

La ley ha sido bautizada con el apellido de Héctor Serrano, exsecretario de Gobierno de la CDMX, hoy diputado local del Verde en SLP, protegido del gobernador del estado, Ricardo Gallardo.

La ley ha sido criticada por la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum, pero en el Congreso local la respaldaron diputados de Morena y el PVEM.

Ya encarrerado, Xavier Nava habló de “acuerdos inconfesables” entre Gallardo y los partidos de oposición y del método “asustar, amenazar” del gobernador para hacerse del control incluso entre la clase empresarial “que tiene mucho miedo”.

* Ya que estamos. Ruth González, esposa del gobernador de SLP, no se registró como aspirante a coordinadora de la Defensa de la Transformación en San Luis Potosí.

Es la confirmación de que Morena y el PVEM no van en coalición a la elección de gobernador en esa entidad.

Ricardo Gallardo está determinado a prolongar su mandato seis años más, con la venia de los dirigentes del Partido Verde, que sacan ventaja de ello.

Arturo Escobar, dirigente de ese partido rémora, explicó que los estatutos de Morena no admiten el nepotismo en la elección de candidatos. “Ante eso, creímos que lo ideal es no participar en los registros”, señaló.

* Son seis los aspirantes que sí se registraron para competir por la candidatura a gobernador de San Luis Potosí.

El empresario huasteco, Gerardo Sánchez Zumaya, crítico de Gallardo, identificado con Adan Augusto López.

Pero también el diputado con licencia Carlos Arreola Mallol, el exdiputado José Antonio Lorca Meade; y los ciudadanos Aid Ávila Covarrubias, Ana Dora Cabrera, Daniel Montelongo.

Cabe aclarar que los que resulten coordinadores no son automáticamente candidatos, pero su trabajo territorial (visitas casa por casa, asambleas, difusión de logros, etcétera) será clave. La elección final será por encuestas.

* Fuentes allegadas a la diputada federal de Morena, Eva Moreno Guerra, aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación en Baja California, acusan al periodista Abdiel Ortega, de Calafia Noticias, de allanamiento y de haberle robado correspondencia oficial para dañarla.

“No lo denuncia porque no quiere que mañana digan que usó su poder para silenciar a la prensa”, aseguran.