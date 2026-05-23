Mundial : navidad en verano (II)

Cada cuatro años, el escritor Eduardo Galeano colgaba un letrero en la puerta de su casa que decía: “Cerrado por futbol”. Así disfrutaba, en su sillón favorito, ante la televisión, cerveza en mano, de cada Mundial. Esa anécdota inspiró el título de un libro póstumo, una compilación de sus textos sobre el balompié que, por invitación del sello Siglo XXI, tuve el honor de presentar en la Feria del Libro de Minería de 2018. Ahora sólo es posible imaginar al gran escritor charrúa preso de los nervios por el Uruguay vs. España, que se jugará en Guadalajara, el 26 de junio.

Y sí, lo más conveniente para el torneo de 2026, el del T-MEC, bromean los neoliberales desterrados del gobierno de México, será ver los partidos a través de alguna pantalla dado que los precios de los boletos están por los cielos.

Por ejemplo, el Coloso de Santa Úrsula se posiciona como el recinto más costoso del campeonato de 2026, con un promedio de 2 mil 413 dólares por boleto, superando al MetLife Stadium, de Nueva York, según datos del mercado secundario de Live Football Tickets. Impulsado por el partido inaugural y su relevancia histórica, el torneo proyecta ser el más caro en décadas, con boletos que duplican los precios de Qatar 2022.

Hay dos aspectos interesantes a considerar. Uno es que “el efecto Cristiano Ronaldo es medible”. Los partidos de Portugal son aproximadamente 33% más caros que los de Inglaterra o España. Al tratarse del último baile de Cristiano, la dinámica de precios está ligada a su figura.

El otro es que Uruguay “es la apuesta de valor del torneo” (otra vez Eduardo Galeano). Para los aficionados que quieren ver “futbol de calidad a precios accesibles”, señala Live Football Tickets, los compromisos de Uruguay son “posiblemente la mejor combinación calidad-precio de todo el torneo” (el estudio completo está disponible aquí: https://www.livefootballtickets.com/es/noticias-de-futbol/19545/cuanto-cuestan-las-entradas-para-el-mundial-2026.html).

Hay organismos que, como Galeano, toman sus previsiones. El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que trabajará desde casa durante México, Estados Unidos y Canadá 2026. La medida, que abarca 42 días consecutivos, iniciará el 1 de junio y concluirá el 12 de julio, y obedece, entre otros aspectos, a que el gobierno local solicitó al INE el préstamo de los estacionamientos de sus oficinas centrales, en Viaducto Tlalpan, para facilitar el flujo vehicular y los operativos alrededor del Estadio Azteca. Como sea, se trata de una facilidad laboral que, de manera anárquica o improvisada, adoptarán otras oficinas de gobierno o de la iniciativa privada. Al tiempo.

Quien tenga la suerte de presenciar los juegos en cualquiera de los recintos de la CDMX, Monterrey o Guadalajara debe sentirse afortunado, máxime aquellos que tengan planes para disfrutar de la experiencia al norte del río Bravo. Los simples mortales tendremos que conformarnos con la cita cuatrianual desde nuestros centros de trabajo, pero ello supone una sana distracción que no dañará la productividad. Es como celebrar la Navidad en verano, al calor de unas cheves bien frías, pues el calor de estos días lo amerita.

A propósito de futbol, mañana se define al campeón del Clausura 2026. Cruz Azul y Pumas cerrarán el telón del torneo local. El Turco Mohamed, entrenador del Toluca, criticó a la Liga MX por programar el inicio del siguiente torneo, el Apertura 2026, entre el 17 y 18 de julio, cuando toda la atención estará en la final del Mundial, el día 19. En términos futboleros mexicanos, eso se llama planificar el desastre. Ojalá que el Tricolor del Vasco Aguirre dispute el duelo por el título del mundo, digo, nomás para joder al vecino.