El Chapo Isidro marcó un antes y un después en la vida menor de miles de sinaloenses. Su captura, hace ocho días, sacudió Guasave, con militares y civiles entre los muertos, según reportes de Ríodoce. El Chapo Isidro (una suerte de oxímoron de su nombre verdadero) grabó para la posteridad una frase, una sola, que retrata de cuerpo entero el margen de comportamiento de las cabezas del crimen organizado: “Ya se acabó esto”. Se acabó la fiesta. Se acabó el recreo. Se acabó el veinte. Se acabó el negocio. Vale la pena preguntarse qué era en realidad “esto”.

Durante años, los corridos esculpieron con notas y estribillos lo que ningún artista pudo hacer en piedra y mármol. Un muchacho respetado por conveniencia, pero casi un benefactor del norte de Sinaloa. En diciembre de 2024, el sitio Borderland Beat documentó despensas y juguetes repartidos en Los Mochis y una posada navideña en Estación Bamoa, ambos eventos atribuidos a su organización. Esas acciones no necesitaban su presencia. Bastaba la firma del grupo y la disposición de una región acostumbrada a que el Estado llegue tarde, cuando llega. Cabe la aclaración. Acaso antes los servicios públicos y los derechos sociales no estaban entre las prioridades de ciertas regiones del país. Después, el narco asumió esas responsabilidades como un cogobierno. En ese tenor, el corrido necesita un héroe generoso y el héroe necesita obras visibles: juguetes, despensas, televisores, fiestas. La generosidad del narco que también “emplea” ante la falta de oportunidades.

La calma de Guasave nutrió esa leyenda. El 10 de mayo de 2025, a ocho meses de iniciada la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos, Guasave y Ahome eran de los pocos municipios de Sinaloa sin hechos de alto impacto en una guerra que ya contaba más de mil 200 muertos y mil 400 desaparecidos. Mientras el resto del estado ardía, el norte guardaba una extraña tregua. Sin embargo, ese mismo fin de semana los enfrentamientos llegaron. Los bloqueos carreteros, los vehículos incendiados y otros hechos violentos alcanzaron la región.

Hubo una calma relativa, pero, frente a ella, surgieron preguntas: ¿Cuánto de esa calma suponía seguridad y cuánto el dominio de un grupo criminal y sus acuerdos? La calma del narco es lo que la gente calla.

En septiembre de 2015, Ríodoc” documentó la vida en Juan José Ríos, entonces sindicatura de Guasave: calles vacías al anochecer, la recomendación de no salir después de las diez de la noche y narcomantas que acusaban a mandos policiales de vínculos con El Chapo Isidro. El miedo de los vecinos reflejado en carteles anónimos.

Entre 2011 y 2014, la guerra entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa bañó de sangre la región. En julio de 2014, un operativo de la Marina en Guasave y Sinaloa de Leyva dejó 12 muertos en pocos días. En esa ocasión, El Chapo Isidro escapó, pero le dejó a la gente la cuenta.

Ismael Bojórquez, director de Ríodoce, advierte que el problema es qué sigue. Su editorial mapea un poder que controlaba municipios de Navolato a Choix, habla de infiltración de gobiernos locales y deja la sucesión abierta. Es un análisis periodístico notable. ¿Qué permite que un jefe criminal ocupe en la vida de una comunidad el lugar de la autoridad, del empleador, del benefactor? ¿Cuánto pesan la ausencia del Estado, la desconfianza en la policía y la tentación de no preguntar?

¿A quién se debía esa calma en las calles y qué la sostenía? ¿El miedo? ¿El dinero? ¿Los acuerdos?

La captura de El Chapo Isidro no es el final. Los regalos, las calles vacías al anochecer, los operativos con saldo rojo… todo eso era “esto”. Ya se acabó esto. ¿Por cuánto tiempo? El Ejército se llevó a un hombre. Queda lo demás. Hace tiempo que la paz es nostalgia.