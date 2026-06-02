La seriedad perdida

Por momentos pareciera algo etéreo, un calificativo formalista. Pero en una sola palabra se conjugan muchas exigencias. La RAE nos las recuerda: “formalidad, responsabilidad, exactitud, rigor o decencia en la manera de actuar o comportarse”. Todo eso encierra la seriedad. Para quienes la expresión decencia les suene a un atributo burgués –algo común– la misma RAE nos explica su origen: “…dignidad en los actos y en las palabras”. Ante eso estamos: actos de un gobierno indigno y sin seriedad.

Los legisladores indignos, la mayoría, aprueban normas sin siquiera hacer los cálculos mínimos de las consecuencias. Basta con imaginar lo que hubiera sido la concurrencia de la elección federal de 2027, con las locales y la de Poder Judicial: 18 mil 930 plazas, 17 gobernadores, 1098 diputados estatales, 500 federales, 13 mil 515 regidores y síndicos multiplicado por, digamos, siete partidos. Decenas de miles de nombres en las boletas, decenas de millones de votos diferentes –el padrón se acerca a los 100 millones– por ser revisados y contabilizados. Además, la necesidad de que millones de ciudadanos se tuvieran que movilizar para asistir a casillas distantes con objetivos distintos.

Ya metidos en el hoyo, debido a la improvisación y carencia absoluta de seriedad, se van sobre la reforma de la reforma. Las violaciones procedimentales, como modificar una ley secundaria sin que la constitucional haya sido promulgada, es lo de menos. Ya la Corte relajó los criterios por violación de los procedimientos legislativos. Genial. Por los tiempos del calendario electoral y, de nuevo, atrapados en las prisas, se suman ocurrencias en el camino. Que un grupo de consejeros del INE se encargue de verificar la confiabilidad de los candidatos propuestos por los partidos. Por fortuna, la presidenta del Consejo General salió a recordar cuáles son las funciones de esa institución y entre ellas no está ser investigadora.

Encarrilados en sandeces, al legislador Monreal se le ocurrió una reforma para anular elecciones por injerencia extranjera. En la vaguedad está el peligro, todo cabe: “Intromisión, financiamiento, presión, manipulación o coacción de extranjeros… Presión, política económica, diplomática o mediática. Intervención para favorecer o perjudicar candidaturas…” y otros. La Presidenta de inmediato salió a advertirnos de un “riesgo real” de injerencia extranjera. Entonces, si The Economist, NYT, Washington Post, El País, El Clarín o cualquier televisora extranjera dan a conocer una investigación crítica sobre el manejo de la economía mexicana o la corrupción de algún servidor público, ¿eso sería injerencismo? Y qué hacer con las calificadoras en plena globalización. Queda a voluntad del Tribunal Electoral –ya cooptado por el oficialismo– la anulación de manera discrecional. Pero, eso sí, CSP habla ya de “posibles irregularidades” en la elección colombiana. ¿Será injerencismo?

Y qué decir del “regalo-soborno”, como se le ha denominado, a los magistrados del Tribunal; cuatro de sus miembros avalaron la sobrerrepresentación en 2024. Ahora les autorizan la reelección que los podría llevar a estar casi dos décadas en el cargo. Los que reclamaban relevos sistemáticos, ahora defienden la posibilidad de perpetuarse en un cargo. Los que criticaban al nepotismo, ahora necesitan ser rastreados en complejos árboles genealógicos.

Otra. CSP pide a la ciudadanía no “ver TV Azteca”. Declaro conflicto de interés, dado que yo colaboro en esa estación. Pero da lo mismo, podría ser cualquiera, de radio o un periódico, como lo han hecho con varios durante años. Ya es costumbre del oficialismo desacreditar a los medios y personas desde el megáfono presidencial. Se violenta el artículo sexto constitucional que resguarda el derecho de la ciudadanía a informarse por la vía que cada quien decida. Ésa es la verdadera libertad. Cereza: un grupo de ministros asiste a un mitin partidista. Confirmación del sesgo.

Pedir seriedad hoy, es ser oposición.