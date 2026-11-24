Veo la escena y la congoja me invade. El chofer del transporte público golpea intencionalmente a un débil taxi con tres pasajeros a bordo. En los últimos años he visto en mi ciudad varias situaciones similares. No son una novedad, pero la frecuencia y la intensidad han aumentado exponencialmente. Hace unos días Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos, en una espléndida entrevista, habló de la diversidad, de la tolerancia, de la necesidad de entender las diferencias y dirimirlas por vía de la palabra y del acuerdo. En el fondo son principios liberales que enriquecen a un hombre de izquierda. Lo dijo con toda claridad: el pacto social que subyace a cualquier Estado nación está desfalleciendo, se está desangrando.

Guadalupe y su interlocutor aludieron en varias ocasiones a la expresión civilizatorio. No se nace civilizado, todos nos civilizamos en sociedad. Eso exige mínimos de comportamiento apegado a las normas y una ética. En esa lectura nuestra República está destrozada. Tres años le llevó al “Clan Taddei” destruir una de las instituciones más sólidas con las que contábamos. Pero el escándalo incendió al país por las múltiples irregularidades, por no decir raterías, en distintas entidades, municipios por todas partes. Varias universidades también entran al costal de porquerías que, como bien lo definió Alfonso Ramírez Cuéllar, son vergüenzas nacionales, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Campeche, Veracruz y me podría seguir por toda la República. La simple duda de que la Presidenta avale por omisión, por inacción a una pandilla, mejor dicho a varias pandillas, destruye la raíz misma del pacto civilizatorio.

Los tiempos cambian, la definición central hoy en México no es la de derecha o izquierda, “fifí” o “pueblo bueno”, sino decencia –tal y como la define la RAE: “Recato, honestidad, modestia”– o complicidad. Utilizar la palabra decencia se convirtió en un atributo burgués, pero en realidad sus equivalencias resumen el quid: “honestidad, honradez, integridad”. Son miles los implicados en todas las operaciones, del huachicol a la compra de medicamentos, o los salarios de los directivos de la UAM, o las desviaciones del exdirector de Radio UNAM, o al “Cártel de la Sangre”, o la Deutsche Bank comprando inmunidad, o las desviaciones en las obras a cargo de las Fuerzas Armadas.

En este escenario de degradación moral generalizada, cobra particular relevancia que más de dos docenas de exfuncionarios del IFE/INE, incluidos cuatro expresidentes, salieran a plantar cara a las amenazas oficialistas de continuar con la imposición en la presidencia provisional del INE y la amenaza presidencial de revivir la iniciativa para desaparecer los diputados plurinominales. Vale la mención de Edmundo Jacobo, quien, en pocas palabras dijo: a mí, que me busquen. Cero tolerancia a las múltiples campañas de desprestigio. La división central que debería imperar en 2027 es otra: ¿eres íntegro o cómplice? ¿Sabías de las raterías generalizadas, de los ocultamientos, de las redes familiares y te quedaste callado? Entonces, eres cómplice. Así planteado a mí no me cabe duda de que una gran mayoría no sabía ni sospechaba de Andy y sus cuates, por ejemplo. Pero ahora ya sabemos, el “Clan Taddei” nos hizo el favor de que la olla estallara. Al 2027 llegamos en una condición de conciencia ciudadana muy diferente, porque ahora sabemos que detrás de muchos morenistas hay vastas redes de corrupción. Si ese movimiento de verdad quiere sobrevivir, tendría que comenzar por una purga interna, para lo cual los casos como el de Rocha Moya en nada ayudan.

La sacudida debe ser nacional y, como bien lo señala Guadalupe Acosta, debemos regresar al entendido de que el proceso civilizatorio pasa por la decencia y la integridad. Ése es el punto divisorio y los que saben de los que sabían, tienen todo el derecho a ejercer una condena social.

Muy sencillo: no saludar a los cómplices.