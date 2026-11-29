En México nos gusta repetir que la familia es el núcleo de la sociedad, el lugar seguro, nuestro refugio, pero los números cuentan otra historia… Una donde el secreto más oscuro y cruel se guarda precisamente detrás de la puerta de la casa, en las recámaras de niñas y niños.

A raíz de los testimonios de mujeres que han decidido romper el silencio sobre las agresiones sexuales que sufrieron en su infancia, queda al descubierto una realidad que nos avergüenza como sociedad, en la que niñas, niños y adolescentes sufren abusos por parte de quienes tienen la obligación de cuidarlos y quererlos.

Nueve de cada 10 agresores son hombres del círculo cercano: el padre, el padrastro, el abuelo, el tío, el primo o el hermano; por ello, Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia, advierte que el abuso se convierte en un “secreto familiar” porque el agresor suele ser el proveedor económico y quien –por contexto social– ejerce el dominio en el hogar. A eso se suma que, en la mayoría de los casos, las mujeres adultas de esa misma casa también son víctimas de algún tipo de violencia. Así, el silencio se impone para evitar el escándalo, para no fracturar a la familia o por el miedo a perder el sustento.

Las cifras oficiales y los informes de organismos como UNICEF, la OPS y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) confirman que no hablamos de casos aislados, sino de una crisis cotidiana. A nivel internacional, uno de cada cinco menores ha vivido violencia sexual en un entorno que se consideraba seguro. En nuestro país, la encuesta ENDIREH revela que 13 por ciento de las mujeres jóvenes sufrió agresiones sexuales antes de cumplir los 18 años.

Los registros de atención hospitalaria de la Secretaría de Salud indican que en 2025 se atendieron 11 mil 122 menores de entre 1 y 17 años por violencia sexual; 92.9 por ciento eran niñas y adolescentes y sus agresores fueron sus parejas (37.1 por ciento), conocidos sin parentesco (19.3 por ciento), otros parientes como tíos o primos (13.3 por ciento) y sus propios padres o padrastros (10.1 por ciento). Es decir, si sumamos los porcentajes de los tíos, primos, padres y padrastros significa que hubo más niñas atacadas por sus familiares que por personas desconocidas.

Además, la violencia sexual infantil dejó en 2023 un saldo de 101 mil 147 niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años que tuvieron un hijo o hija. En el caso de los niños y adolescentes varones —quienes representan 6.8 por ciento de los registros hospitalarios y enfrentan un estigma aún mayor para hablar—, los principales agresores fueron sus parientes con 29.1 por ciento.

Pero si el encierro familiar es una trampa, el sistema de procuración de justicia es una pared.

En México, la cifra negra del abuso sexual infantil ronda 95 por ciento. Menos de 1 por ciento de estos delitos llega a sancionarse. Y cuando una víctima o su familia se atreven a cruzar la puerta de un Ministerio Público, se topan con un muro de impunidad, pues de cada 100 carpetas de investigación que se abren, apenas entre una y tres alcanzan una sentencia. 97 por ciento queda en el aire.

¿Por qué ocurre esto? Porque las leyes y las políticas públicas están diseñadas desde una visión adulta que ignora cómo funciona la infancia. A un niño de cuatro o seis años se le exige que declare con precisión ministerial el día, la hora y las circunstancias exactas en que fue agredido. Como no puede verbalizarlo bajo los términos que exige el código penal, su testimonio se descarta.

A esto se suma la falta de personal capacitado y una sobrecarga de trabajo que rebasa cualquier intento de eficacia. Juan Martín Pérez indicó que en 2024 se abrieron 2 millones 118 mil carpetas de investigación en el país y si se repartieran entre los fiscales de las 32 entidades, a cada uno le tocarían 146 expedientes. Sin tiempo ni herramientas para recabar pruebas de delitos que ocurren en la privacidad de una recámara, la salida fácil es mandar las carpetas a la reserva, sobreseerlas o enviarlas ante un juez sin evidencia suficiente para sostener una acusación.

Prevenir exige hablar sin rodeos en casa y en las escuelas, creerles a las niñas y niños cuando rompen el silencio y exigir fiscalías con recursos, personal especializado y perspectiva de género. Porque mientras sigamos protegiendo el apellido o la comodidad de los agresores por encima de la integridad de nuestros hijos, el hogar seguirá siendo el lugar más peligroso para crecer.