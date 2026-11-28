Miles de kilómetros separan a México de Líbano, países cultural e históricamente tan distintos. Sus respectivas dimensiones geográficas son absolutamente contrastantes: México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y Líbano poco más de 11 mil. Aquí somos más de 130 millones de habitantes y Líbano posee una población infinitamente más reducida: seis millones aproximadamente. Sin embargo, a pesar de tan abismales diferencias, ambos viven hoy en medio de crisis muy similares: en los dos casos los gobiernos oficialmente al mando han perdido el control de buena parte de su territorio a manos de fuerzas no estatales en extremo violentas que han conseguido colocarse como amos y señores de los destinos de las poblaciones sometidas a ellos. De hecho, en ciertas zonas geográficas, el poderío militar y la capacidad operativa de organizaciones criminales son bastante mayores que las del propio Estado, el cual ha quedado despojado de su facultad natural de ejercer el monopolio legítimo de la violencia.

Sabemos bien del amplio control que los cárteles del crimen organizado tienen en vastas regiones de nuestro país. Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán son algunos de los ejemplos de ello, con las catastróficas consecuencias que por desgracia nos abruman a diario. En Líbano ocurre algo parecido, sólo que el desafío ahí proviene de una organización terrorista de ideología radical islámica y patrocinada por el régimen iraní, Hezbolá, Desde su nacimiento en 1982 fue desarrollando un aparato militar que año con año ganó terreno aprovechándose de la debilidad y el alto grado de corrupción de los gobiernos oficiales en turno incapaces de resolver los diversos conflictos interétnicos característicos de su población tan agudamente fragmentada.

Instalados los cuarteles y bases operativas de Hezbolá en el sur del país, su razón de vida fue, como buen pupilo de Teherán, combatir a Israel respecto al cual se sostenía la consigna de su necesaria desaparición. La consecuencia: un torbellino de conflictos armados que no han conseguido su objetivo, pero que en cambio han llevado a Líbano a la ruina, a la condición de Estado fallido desde hace ya varios años. Esta pequeña nación que en algún tiempo fue apreciada como “la Suiza del Medio Oriente” por su fortaleza financiera y su centralidad en el mundo árabe, ha quedado en ruinas como producto, sobre todo, del rumbo que Hezbolá ha impuesto al país en función de sus obsesiones mesiánicas y su activismo terrorista.

Pero ese panorama parece estar cambiando. El 8 de octubre de 2023, Hezbolá, militarmente poderoso e incrustado en la estructura política de Líbano, atacó a Israel un día después de la brutal incursión de Hamás a territorio israelí, presuntamente en apoyo a la causa palestina. A partir de entonces, con la expansión regional de la guerra, Hezbolá sufrió diversos golpes demoledores que disminuyeron su capacidad operativa. Fue ahí cuando apareció la oportunidad para el establecimiento en el País de los Cedros de un gobierno capaz de maniobrar a fin de librarse del yugo de Hezbolá, máximo responsable de las interminables crisis vividas por los libaneses. El actual presidente, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, quedaron así con las manos más libres para actuar a fin de recuperar el país y emprender proyectos de crecimiento económico que lo saquen de la condición de Estado fallido.

En esa línea se han registrado ya ocho encuentros entre oficiales gubernamentales de Líbano e Israel –el cual mantiene tropas en la parte sureña al otro lado de su frontera con el propósito de que Hezbolá no vuelva a instalarse ahí– contando además con el apoyo de países árabes del Golfo y de Francia, cuyo vínculo con Líbano ha sido históricamente fuerte. Si bien quedan muchos desafíos aún para que Líbano logre vivir en paz, los procesos arriba narrados son alentadores y parecen ir por buen camino, ya que existe la firme voluntad del actual gobierno de extirpar de su país el cuerpo terrorista de Hezbolá, cuyos intereses han estado puestos siempre en fungir como un entusiasta brazo ejecutor de las órdenes libradas desde territorio iraní.

El gobierno libanés parece estar iniciando así el arduo camino de recuperación del control de su territorio de manos de las agrupaciones terroristas. En cambio, en el caso de México no podemos vislumbrar un horizonte similar, ya que el régimen que nos gobierna sigue mostrando una aberrante complicidad con las bandas del crimen organizado cuyos tentáculos se extienden cada día más.