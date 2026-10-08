El contador / 8 de octubre de 2026

1. Dell Technologies, dirigida por Juan Francisco Aguilar, advierte que el reto ya no es adoptar inteligencia artificial, sino convertirla en una capacidad segura, gobernada y resiliente, ya que, de acuerdo con su estudio Preparación de la empresa para la era moderna, aplicado a 3 mil directivos de 35 países, incluido México, las preocupaciones de seguridad y cumplimiento son la principal causa para pausar proyectos de IA y que las organizaciones no avanzarán con iniciativas sin impacto en el negocio y un plan de gestión de riesgos. Otra alerta es que los empleados utilizan herramientas de IA no autorizadas y que, incluso, se pagan con tarjetas departamentales, sin supervisión del área de TI ni controles corporativos.

2. Por 10 años consecutivos, la empresa de Daniel Servitje, Bimbo, ha sido reconocida como la compañía con mejor reputación corporativa en México, según el ranking de Merco. Este reconocimiento refleja la solidez de sus relaciones con diversos grupos de interés, que van desde los consumidores hasta los grandes inversionistas. Además, da muestra de una gestión orientada al largo plazo. La panificadora más grande del planeta se posiciona en el primer lugar del sector de alimentos y el segundo en comunicación corporativa. Bimbo tuvo que pasar varias evaluaciones sobre su desempeño empresarial, resultados financieros, responsabilidad social, atracción de talento, innovación y presencia digital.

3. Quienes se van a reunir la próxima semana son los empresarios de la industria química y petroquímica que desde la ANIQ preside Jesús Sáenz. Se trata de su encuentro anual en el cual esperan analizar la situación del sector y hacerse escuchar sobre la necesidad de que Pemex, de Juan Carlos Carpio, aumente la producción de sus principales materias. El objetivo es sustituir las importaciones que por año representan un déficit de 24 mil millones de dólares, un monto que demuestra el potencial de negocios, pero para que pueda concretarse también se necesita garantizar el abasto de gas natural producido en el país, así como asegurar una proveeduría confiable de otras materias primas.

4. El líder de la Coparmex, Juan José Sierra, aprovechó una visita a Nuevo León para reunirse con representantes de Talisis y su CEO, Francisco Tosso. Talisis es una plataforma de aprendizaje y desarrollo de capacidades, enfocada en transformar comunidades a través de las personas. También dialogó con el rector de la Universidad Regiomontana, Ángel Casán, sobre las oportunidades de colaboración en formación dual y vinculación entre empresas y universidades. La Coparmex busca aprovechar la red de centros empresariales para conectar a más empresas con opciones de formación y talento y, al mismo tiempo, ampliar el alcance de Talisis y la Universidad Regiomontana en distintas zonas del país.