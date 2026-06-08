El contador / 8 de junio de 2026

1. Quien está por dejar la dirección de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional es Willie Walsh. Su Consejo de Administración está evaluando los perfiles de varios candidatos y podría dar a conocer al relevo para finales de este mes. Mientras tanto, Walsh se prepara para tomar la dirección ejecutiva de IndiGo Airlines. Al momento, la IATA ha logrado representar a 377 aerolíneas de 131 países, que significa 85% del tráfico internacional regular. Desde la Asamblea General Anual del año pasado se han incorporado 23 compañías aéreas de todas las regiones, entre las que están algunas como Arajet, Iberojet, JetSmart, Riyadh Air, Frontier, Citilink, Lufthansa City Airlines, Air India Express, entre otras.

2. El especialista Sebastián Hanhausen pone los puntos sobre las íes, cuando dice que las afores, gremio presidido por Guillermo Zamarripa, están invirtiendo más recursos en renta variable y eso es muy relevante para el mercado mexicano. Estas administradoras tienen una cuarta parte de los recursos de los trabajadores colocados en activos productivos, que es lo que requiere México en estos momentos. Una buena noticia porque las afores ya hacen mucho más que administrar liquidez: construir portafolios con visión generacional, absorber volatilidad y participar en activos que requieren tiempo para madurar. En pocas palabras, el ahorro financiando el crecimiento económico, ése que tanta falta hace.

3. Contar con un suministro de energía constante es indispensable para el sector industrial, y es que las interrupciones no sólo elevan los costos de producción, también afectan inventarios, provocan daños en equipos y repercuten en la rentabilidad. Esto fue abordado en el tercer foro de Energía organizado por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, que preside Benjamín del Arco, en conjunto con varias empresas, encuentro que toma relevancia ante un entorno que exige mayor eficiencia, adaptación y sustentabilidad. Entre los temas abordados se destacó la reducción de costos energéticos y se hizo eco en la eficiencia energética, que consiste en hacer más con menos o más con lo mismo.

4. La Coparmex, que lidera Juan José Sierra, y la Confederación USEM presentarán hoy lunes la convocatoria al Reconocimiento Don Lorenzo Servitje al Empresario Joven con Liderazgo y Responsabilidad Social 2026. Ésta es una iniciativa que desde hace más de una década reconoce públicamente el trabajo y esfuerzo de empresarios que ponen como principio y fin de su actividad la dignidad de la persona, y que viven su liderazgo empresarial de forma responsable para con todos sus grupos de interés, generando un beneficio que contribuye a la mejora de nuestra sociedad. Se anticipa que el registro cierre en agosto y en septiembre se dé a conocer a los ganadores.