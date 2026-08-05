El contador / 5 de agosto de 2026

1. El mercado de deuda sigue dinámico, y prueba de ello es que Nemak, que dirige Hervé Boyer, realizó una colocación de Certificados Bursátiles de largo plazo por un monto total de 7 mil 400 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, de Jorge Alegría. Está operación refleja la capacidad del mercado bursátil para ofrecer financiamiento a empresas con presencia global. Para Nemak, fuerte en la industria automotriz, el entorno es desafiante, por cuestiones como la revisión del T-MEC. Sin embargo, mantiene el enfoque en mejorar la eficiencia operativa, capturar sinergias y materializar los beneficios de su presencia amplificada, inclusive está por concluir una nueva planta de megacasting en Georgia.

2. Para resguardar el patrimonio laboral de los trabajadores, Afore XXI Banorte, dirigida por David Razú Aznar, encendió las alarmas ante el repunte de fraudes y coyoteo en redes sociales, donde falsos gestores ofrecen trámites exprés o aumento de semanas cotizadas a cambio de cobros ilegales. La administradora advirtió que recurrir a intermediarios expone a las personas al robo de identidad y compromete el ahorro acumulado en sus cuentas individuales. En el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) la gratuidad de los servicios es absoluta. La derechohabiencia debe evitar riesgos innecesarios y acudir de forma personal a los canales oficiales del IMSS, ISSSTE y la afore para no ser víctimas de la delincuencia.

3. El que está buscando un aumento mayor al que recibieron el año pasado es el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana de Luis Ricardo Aldana, quien en conjunto con Pemex, de Juan Carlos Carpio, ya se encuentran en las negociaciones y revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2026-2028. El año pasado el alza aceptado por el gremio fue de 4.5%. Sin embargo, la demanda actual es de un alza de 8.0% directo al salario. Entre los reproches del sindicato se encuentra la seguridad de los trabajadores y diversos temas de salud. Aunque el emplazamiento a huelga existe y la dirección de Pemex aún no ha presentado una propuesta, se espera que ambas partes alcancen un acuerdo.

4. El phishing sigue siendo el mayor temor en las empresas de la región. Según los datos revelados en el último informe Eset Security Report, que fue comandado por David González, investigador de Seguridad Informática de Eset Latinoamérica, 73% de las empresas afirman haber sido objetivo de campañas de ataque cibernético en esta modalidad durante 2025. Las organizaciones manufactureras registran 81.4%, y el sector bancario alcanza 100% de las instituciones que reportan intentos de phishing. Los delincuentes entienden que derrotar a una persona es mucho más fácil que superar un firewall, por lo que se alerta que hay que capacitar a los empleados antes de que sea tarde.