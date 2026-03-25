El Contador

1. Aplazo, plataforma BNPL que encabeza Ángel Peña, amplió 40% su línea de crédito con BBVA Spark, que dirige Rodrigo Velasco, para alcanzar 50 millones de dólares. Así, la compañía impulsará su crecimiento y ampliar el acceso a soluciones de financiación en México, donde los usuarios demandan nuevas opciones. El crecimiento del modelo “compra ahora, paga después” es constante, fue uno de las cinco opciones de pago más utilizadas en el Buen Fin, con 12% de las preferencias entre los usuarios participantes. La facilidad del modelo BNPL ha impulsado su expansión en el mercado mexicano, por lo que se espera que pase de 3 mil 980 millones de dólares en 2025 a 13 mil 850 millones de dólares en 2031.

2. Aunque existe un plan para ampliar la conectividad en el país, encabezado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, cuyo titular es José Merino, no es algo que se logre de la noche a la mañana, pues existen muchas regiones sin acceso a internet. Antes, la complejidad de desplegar redes en áreas alejadas o el alto costo de los dispositivos para conectarse a redes satelitales impedía que zonas rurales tuvieran conectividad; sin embargo, la tecnología avanza y existe Direct to Device (D2D) como opción para cerrar la brecha digital, según Héctor Rivero, director general de Viasat México, quien destaca que este tipo de conectividad puede implementarse, incluso, en situaciones de desastre natural.

3. La empresa que está buscando un acercamiento más flexible con sus clientes es la Comisión Federal de Electricidad que dirige Emilia Esther Calleja, pues a través de CFE Calificados, de María Elena Villarreal, se está desarrollando una plataforma digital para mostrar los servicios y productos ofrecidos por la empresa. Desde la posibilidad de comprar energía, potencia o certificados de energías limpias, hasta la orientación regulatoria para la migración al mercado eléctrico mayorista. Al ser CFE Calificados el brazo comercializador de la empresa pública, se busca ser menos burocrática con esta plataforma que tendrá herramientas y contenidos que logren una mejor interacción con todo tipo de clientes.

4. A fin de impulsar una agenda que promueva el turismo local, el líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre y la Asociación de Municipios de México, que preside Nallely Gutiérrez, formalizaron un Convenio Marco de Colaboración para impulsar una agenda conjunta orientada al desarrollo económico local, la promoción turística y el fortalecimiento institucional de los municipios del país. Los organismos realizarán capacitación, promoción de atractivos locales, organización de ferias y exposiciones, el impulso a la formalidad, la facilitación de trámites y el acompañamiento para detonar la inversión en las comunidades.