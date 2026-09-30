El contador / 30 de septiembre de 2026

1. Grupo Kuo, que dirige Alejandro de la Barreda, moderniza sistemas de tratamiento de aguas residuales de Kekén, su negocio porcícola, mediante tecnología internacional y adecuaciones a su infraestructura, con el acompañamiento técnico del Instituto de Ingeniería de la UNAM. La estrategia también busca aprovechar subproductos como insumos para el campo. Durante 2025, Kekén entregó 400 toneladas de biosólidos, cuyo potencial como fuente de nutrientes para producir maíz en Yucatán con rendimientos similares o superiores a los obtenidos con fertilizantes sintéticos, avalado por un estudio del INIFAP, organismo de la Secretar´a de Agricultura, que lleva Columba Jazmín López

2. Herdez, bajo la dirección de Héctor Hernández-Pons Torres, se defiende del viraje de la fiscalía capitalina que intentó justificar su desistimiento en el caso contra la abogada Irene León, procesada por un fraude procesal en un juicio de 2007 para exigir un laudo millonario. Llama la atención que la autoridad que pidió su prisión y la acusó en octubre de 2025, ahora sostenga que no hay elementos al omitir, incluso, la confesión de la imputada. En julio, el Cuarto Tribunal Colegiado rechazó la prescripción y frenó el retiro; días después un juez federal asentó que la solicitud carecía de competencia. Herdez impugnará este cambio, mientras la FGR, de Ernestina Godoy, indaga un presunto montaje laboral.

3. El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que dirige Raúl Revuelta, se pone las pilas en materia de sostenibilidad y se ha trazado la meta de lograr que, al menos, 50% de los residuos generados en sus aeropuertos eviten su disposición en rellenos sanitarios para 2029. El año pasado canalizó mil 669 toneladas de residuos a procesos de aprovechamiento. Para lograr la meta, GAP fortalecerá su infraestructura de separación y almacenamiento temporal y homologará procesos con recicladores, locatarios y pasajeros. Por ejemplo, el Aeropuerto de La Paz se convirtió en la primera terminal del país en recibir el distintivo Desplastifícate, tras eliminar 41 mil plásticos de un solo uso en seis meses.

4. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que lidera Juan José Sierra, cumplió 97 años de existencia, dejando huella en la historia de las cúpulas empresariales más representativas del país. En la conmemoración de su aniversario, Sierra reafirmó los principios que han guiado a la confederación desde 1929, como son la dignidad de la persona, la libertad, la participación y el compromiso con el bien común. Al festejo se unió José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pues antes de tomar las riendas de la máxima cúpula privada, estuvo al frente de la Coparmex, como otros importantes líderes que han salido de las filas del sindicato patronal.