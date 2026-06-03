El contador / 3 de junio de 2026

Banco Santander México, liderado por Felipe García Ascencio, incorporó un esquema integral de asistencias especiales para personas con discapacidad dentro de su cuenta de nómina. Con ello, la institución se convierte en la primera y única en el mercado mexicano en ofrecer este tipo de beneficios asociados de forma directa a un producto de captación laboral, marcando un hito en la agenda de inclusión. Al ampliar los beneficios tradicionales de la nómina hacia coberturas que impactan de manera directa en la salud, el bienestar y la calidad de vida de los usuarios, el banco busca cerrar brechas de vulnerabilidad, ya que en México, se estima, viven alrededor de 9.5 millones de personas con discapacidad.

2. El Mundial de Futbol disparará el consumo de carne, desde el bistec hasta la arrachera, por lo cual la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal, que dirige Raúl Riquelme, se dice lista para atender el mayor consumo que se genere, tanto en México como en Estados Unidos y Canadá, donde se anticipa un incremento en las exportaciones de entre 5 y 12 por ciento. La justa deportiva representa una gran oportunidad para detonar el crecimiento del sector cárnico en México; de hecho, más de 130 empresas afiliadas se han preparado para ofrecer productos que son tendencia, como opciones listas para cocinar o consumir; carnes para parrilladas, cortes finos, embutidos y snacks.

3. El proyecto que ya recibió la autorización por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), de Juan Carlos Solís Ávila, fue Gasoducto Centauro del Norte, subsidiaria de Grupo Carso, de Carlos Slim, el cual tiene como objetivo el transporte de gas natural por ductos. El plan, en convenio con la CFE, dirigida por Emilia Esther Calleja, tendrá una longitud aproximada de 416 kilómetros, que atravesarán San Luis Río Colorado, en Sonora, hasta Mexicali, en Baja California. Durante la décima sesión ordinaria de la CNE se dio la autorización para el desarrollo que permitirá abastecer de gas natural a, por lo menos, dos centrales de ciclo combinado, a fin de garantizar electricidad en la zona.

4. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que lidera María de Lourdes Medina, está presente en los foros internacionales más relevantes para construir puentes que fortalezcan el desarrollo y las oportunidades de negocio para el sector. Y es que la Canacintra, con Imelda Meza en representación de la presidenta de los industriales, participó en la sesión Mujer e internacionalización, la cual fue organizada por la Embajada de España en México. El encuentro, en el marco de la visita del ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, fue clave para dialogar sobre tecnología, disrupción, innovación sostenible e industria 5.0 desde la perspectiva de importantes líderes empresariales.