El contador / 29 de octubre de 2026

1. Donde ya ven con alerta la crisis hídrica en México es en la administradora de parques industriales Finsa, que dirige Sergio Argüelles. Hasta hace poco, la principal preocupación de la empresa, que actualmente cuenta con 28 parques industriales en, por lo menos, 10 estados, era poder ubicarse en una zona que permitiera la conectividad de los mercados; sin embargo, esto ha cambiado, pues reconoce que todos los estados en donde opera, como es el caso de Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Aguascalientes, entre otros, ya se consideran como zonas con estrés hídrico, debido, principalmente, a la sobreexplotación de las cuencas hidrológicas.

2. El capitán Paulino Morán Quesada fue nombrado, desde el 20 de octubre de 2026, director de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), que representa al sector marítimo. El nombramiento fue aprobado por el Consejo Directivo y anunciado por Roberto M. Meillón Covarrubias, presidente de la AMANAC. Morán Quesada fue director general de Marina Mercante de la Secretaría de Marina (Semar) hasta agosto de 2025, tras una trayectoria en el sector público iniciada en febrero de 2021 como director marítimo en Manzanillo, que incluyó las direcciones de Navegación y General Ejecutiva de Educación Marítima. Morán Quesada sustituye a Miguel Ángel Andrade Gómez.

3. Las recién fusionadas plataformas de aprendizaje Coursera y Udemy, que son dirigidas por Greg Hart, consideran que esta operación les ha permitido estar un paso más cerca de cumplir su misión de mejorar la calidad de la educación. La fusión concluyó en mayo pasado y, si bien ambas ofrecen cursos en línea, no creen que estén canibalizándose, al contrario, consideran que ahora tienen más recursos, más fondos y un ecosistema global más grande. Además, creen a México como uno de sus mercados más importantes en América Latina. Actualmente tienen, en conjunto, más de 12 millones de alumnos, más de 450 clientes corporativos en México, así como cientos de contenidos en español.

4. Ante desafíos que preocupan a amplios sectores de la sociedad mexicana, el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, junto con representantes de distintas tradiciones religiosas en México, como la Iglesia católica, ortodoxa, evangélica y judía, darán a conocer una iniciativa orientada a fortalecer la cohesión social, la cultura de paz y la corresponsabilidad ciudadana. Este esfuerzo es inédito, pues no se había observado que se diera entre grupos religiosos y una cúpula empresarial; además, tiene el propósito de impulsar el diálogo, el respeto, la convivencia y la construcción de acuerdos en favor del bien común. El anuncio se realiza este jueves.