El contador / 28 de mayo de 2026

1. Constellation Brands, encabezada por Nicholas Fink, recibirá el Premio Nacional de Calidad otorgado por el Instituto para el Fomento a la Calidad Total. El reconocimiento destaca a firmas por su competitividad, generación de valor sostenible y compromiso con sus grupos de interés. La compañía fue evaluada en rubros como estrategia, enfoque al cliente, transformación digital, capital humano y creación de valor para clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y comunidades. En México, Constellation Brands opera desde 2013, con cervecerías en Nava, Coahuila; Ciudad Obregón, Sonora, y una más en construcción en Veracruz. Su inversión en el país asciende a casi 12 mil millones de dólares.

2. PCR Verum, agencia calificadora mexicana dirigida por Óscar Martín Jasaui Sabat, especializada en evaluación crediticia y análisis financiero, elevó la calificación de largo plazo de Banco Covalto, dirigido por Mark McCoy. La mejora responde al desempeño favorable y sostenido en sus resultados operativos, impulsado por las estrategias implementadas por la administración para fortalecer el control de gastos, así como por el crecimiento en los ingresos derivado de una mayor actividad crediticia, ahora con un perfil de riesgo más controlado. El pilar que apuntaló este avance en la escala de PCR Verum fue el balance logrado entre la expansión de su negocio principal y la prudencia financiera.

3. En el marco del Congreso de Ganadería Sustentable 2026, MSD Salud Animal presentó una estrategia para combatir la crisis del gusano barrenador en México, plaga que acumula más de 16 mil casos desde 2024 y afecta principalmente al ganado bovino, poniendo en riesgo al quinto productor mundial de carne. Se trata de los medicamentos Exzolt, que cuentan con 100% de efectividad contra el parásito y alta eficacia frente a garrapatas y moscas. Para Julio Prates, director de la Unidad de Ganadería de MSD Salud Animal en México, la innovación en salud animal juega un papel determinante para cortar el ciclo de infestación de esta plaga, una de las principales amenazas sanitarias de la industria ganadera.

4. Con el objetivo de frenar la extorsión y disminuir los trámites para las empresas, el líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre, realizará la Ruta del Pacto por la Prosperidad, Justicia Económica y Seguridad. Este modelo iniciado en Tijuana se ampliará, a partir de la segunda quincena de junio, a 31 municipios, con cobertura estratégica en las 32 entidades. Dicha ruta se enfocará en los municipios más poblados donde ocurre la vida económica cotidiana: colonias, mercados, corredores comerciales, destinos turísticos, centros de servicios y negocios. En esta ruta también participa la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares.