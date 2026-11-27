1. Grupo Bachoco, que dirige en México Ernesto Salmón Castelo, inauguró un nuevo complejo que reúne una Planta Procesadora de Aves (PPA) y una Planta de Producto de Valor Agregado (PVA) como parte de su estrategia de crecimiento e inversión de largo plazo en el país. La primera procesará distintas categorías de productos de pollo y la segunda ampliará la oferta de la compañía para sus clientes y consumidores en todo el territorio nacional. El desarrollo representa una inversión conjunta superior a 100 millones de dólares y refrenda la confianza de Grupo Bachoco en México y en Jalisco como una región estratégica para continuar fortaleciendo sus operaciones locales e internacionales futuras.

2. El presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos, junto con especialistas de la organización, impartió una sesión informativa sobre la jornada laboral de 40 horas: ¿Qué cambia para el autotransporte? Durante el encuentro virtual se abordaron las implicaciones de la reducción de la jornada laboral, el calendario de implementación, el registro electrónico y los planteamientos de la Canacar ante la autoridad, donde Ramos informó sobre las gestiones que la cámara ha realizado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Marath Bolaños, así como los planteamientos presentados y los acuerdos alcanzados.

3. Epson México, que tiene como gerente de Ventas y Marketing de Productos Industriales a José Ariel González Reyes, colaboró en la renovación de la imagen interior del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, que dirige Arturo Reyes Sandoval. La renovación de ese espacio, conocido popularmente como El Queso, tuvo como objetivo que estudiantes, docentes y público en general convivan en un entorno cuidado y que haga visible la vocación artística del recinto. Esto porque el equipo de diseño gráfico de la Dirección de Difusión Cultural diseñó diversas piezas y éstas se produjeron con impresión de gran formato de Epson, mostrando los avances de las tecnologías.

4. Para impulsar el liderazgo femenino en la alta dirección, Banco Santander, encabezado por Ana Botín, lanzó una nueva convocatoria de Santander W50, programa que ha beneficiado a más de mil 700 mujeres en 16 años. La iniciativa elegirá a 450 directivas en nueve países, incluido México, para recibir capacitación en línea impartida por la London School of Economics, institución que evaluará su trayectoria, motivación e impacto. De ese grupo saldrán 50 ganadoras globales que viajarán a Londres para cursar un programa presencial de alto rendimiento con coaching y networking internacional. Las interesadas tienen hasta el 7 de enero de 2027 para postularse en Santander Open Academy.