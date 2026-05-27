El contador / 27 de mayo de 2026

1. A partir de hoy y hasta el viernes próximo se realizará el XV Foro de Emisoras organizado por la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez y dirige Jorge Alegría. Se espera la participación de Omar Mejía, subgobernador de Banco de México, que resulta clave debido al entorno actual, en el cual la política monetaria debe reaccionar al efecto de la guerra entre Irán y EU, que está impactando en la inflación. También se prevé la asistencia de Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien busca que ese organismo promueva el fortalecimiento del mercado financiero. Y el tema de moda, y que no se dejará de lado, es el Mundial y su impacto económico.

2. A dos años de su lanzamiento, el programa Mujer Pyme Banorte ha alcanzado una colocación acumulada superior a los 3 mil millones de pesos, distribuidos en más de mil 500 créditos. De acuerdo con la institución dirigida por Marcos Ramírez, el monto promedio de cada financiamiento otorgado se ubica en 1.9 millones de pesos. Estos recursos se han destinado a fortalecer la liquidez de las empresas, orientándose de manera prioritaria a capital de trabajo permanente, la cobertura de necesidades transitorias de flujo operativo y la adquisición de activos fijos. En conjunto, las unidades económicas respaldadas por esta solución financiera sostienen una plantilla laboral que supera 30 mil empleos directos.

3. La educación representa la inversión más sólida para cualquier estado y Coahuila fortalece esa visión con la llegada de En Ruta por la Educación. El programa de Fundación Traxion, que lleva Alejandra Méndez, impulsa acceso académico para jóvenes y adultos mediante aulas móviles con internet, una estrategia que acerca capacitación y nuevas oportunidades. La colaboración entre la fundación, autoridades y organismos educativos refleja el compromiso con el desarrollo social. El gobernador Manolo Jiménez respalda una agenda donde educación y crecimiento avanzan de la mano. Coahuila fortalece así un modelo de colaboración que genera resultados y abre puertas para miles de familias.

4. Quien está imparable es el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, pues estuvo presente ni más ni menos que en la cena con jefes de oficina de Propiedad Industrial de América Latina, realizada en Guadalajara, Jalisco. El líder de los industriales departió con Vidal Llerenas, designado director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y con Aurelio López Rocha, presidente del Consejo Regulador del Tequila. El mensaje principal de los empresarios fue impulsar la protección de la propiedad intelectual como motor del desarrollo empresarial. Y es que México ocupa el 35 de 165 países en el mundo que solicitan el registro de patentes.