El contador / 27 de julio de 2026

1. Donde crece la expectación es en Hacienda, de Edgar Amador, por el inminente fallo de la licitación consolidada de arrendamiento vehicular para más de 90 dependencias. El proceso, que contempla hasta 18 mil 217 unidades, no sólo será una prueba para el nuevo esquema de compras consolidadas del gobierno, sino también una bocanada de oxígeno para la industria automotriz, afectada por la incertidumbre generada por los aranceles de Donald Trump. Tanto la AMDA como la AMIA, además de las armadoras, confían en que el proceso concluya sin sobresaltos. El compromiso, aseguran, ya está sobre la mesa: entregar en tiempo y forma la flotilla que requerirá el gobierno federal.

2. Grupo Gigante, que preside Ángel Losada Moreno, sí está en la lista de interesados en adquirir La Casa de Toño, fundada por Marco Antonio Campos. Resulta que la cadena de comida rápida mexicana está a la venta por 400 millones de dólares. Aunque la Casa de Toño cuenta con más de 60 unidades, su expansión ha enfrentado fuertes complicaciones. Los empleados se han quejado de las extenuantes jornadas laborales y hasta de que no se les pagan las propinas, mientras que algunos comensales han percibido un fuerte deterioro en la calidad de los alimentos. Así que, quien se quede con la empresa tendrá que hacer toda una reingeniería del concepto y asumir altos costos.

3. Fitch Ratings, que en América Latina es dirigida por Carlos Fiorillo, celebrará este miércoles en la Ciudad de México, su evento anual Fitch on Mexico 2026, en el que se analizará el panorama económico y crediticio del país, en un contexto de reconfiguración geopolítica, transición energética y el renovado impulso a la relocalización de las cadenas de valor. Se presentarán conferencias y debates con los especialistas de la firma, entre ellos Mark Oline, su director global; Shelly Shetty, directora de Soberanos para las Américas y Europa Emergente, así como expertos de Multiva, Banorte, Santander, BBVA, Banobras, Mercado Libre, CFE Capital y la Asociación Mexicana de Parques Industriales, entre otros.

4. Una de las tareas que se agendó Octavio de la Torre, líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo es promover la educación financiera entre los pequeños comercios. Se estima que en cuatro de cada 10 empresas la falta de presupuesto es una de las principales barreras para avanzar en su transformación digital. Por ello, la encomienda de la Concanaco es fortalecer la orientación financiera a través de las 258 cámaras confederadas, donde se promoverán herramientas para comparar créditos, identificar costos reales, conocer los derechos de los usuarios de servicios financieros y prevenir fraudes mediante canales oficiales de atención y denuncia.