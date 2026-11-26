1. Donde ya cambiaron de liderazgo es en la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, pues se anunció la salida de Merlin Cochran como director, cargo que toma Alfonso Reyes Pimentel, quien tiene experiencia en el sector, pues viene de la extinta CNH, donde fungió como director general de Administración Técnica de Contratos. Se dice que su principal reto será mantener a la Amexhi a flote, pues durante el sexenio pasado perdió varios socios por las políticas que se implementaron en el sector y que dejaron de lado a las empresas privadas. Aunque ahora el objetivo es trabajar de la mano de Pemex, de Juan Carlos Carpio, eso no garantiza que regresarán las transnacionales que se fueron.

2. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina, celebró la VIII Entrega de la Presea Águila Canacintra, un galardón que reconoce el mérito legislativo y reitera impulsar una Ley de Industria que fortalezca la competitividad y el desarrollo de México. Además, reconoce la labor de los diputados federales y los senadores a favor de la competitividad, el empleo, la inversión y el desarrollo económico. Entre los galardonados estuvieron Carol Antonio Altamirano, diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda; Elías Lixa, coordinador de los diputados del PAN, y Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT.

3. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que dirige Doreen Bogdan-Martin, hará un debate sobre la inteligencia artificial durante su Cumbre en Ginebra, a realizarse en junio de 2027 y en paralelo con la Cumbre Mundial anual AI for Good de la UIT y al Foro de la CMSI. En este evento será clave la participación de México, que, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que encabeza José Merino, y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que preside Norma Solano, tiene asientos en estos eventos, donde se promoverán las tecnologías en beneficio mundial, poniendo de relieve la creciente influencia de la IA en sociedades y economías del mundo.

4. La que cierra el año con el pie derecho y se prepara para 2027 es FIBRA Prologis, dirigida por Jorge Girault y con Alexandra Violante en la dirección de Finanzas, pues el fideicomiso de inversión en bienes raíces enfocado a los inmuebles industriales fortaleció su liquidez al duplicar su línea de crédito revolvente sustentable de 500 a mil millones de dólares, con opción de ampliarla hasta mil 500 millones. El financiamiento vence en febrero de 2030, con dos prórrogas anuales. De tal forma que, con un portafolio de 515 inmuebles, estratégicamente ubicados en los seis principales mercados industriales en el país y rentas dolarizadas, la firma apunta a un balance sólido y flexibilidad financiera.