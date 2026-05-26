El contador / 26 de mayo de 2026

1. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que encabeza José Merino, y Hacienda, cuyo titular es Edgar Amador, decidieron que el descuento por el uso del espectro durante el Mundial sea de 100%, es decir, un uso gratuito, para que AT&T que dirige Mónica Aspe; Telcel, de Daniel Hajj, y Altán Redes que dirige Zaira Pérez, brinden conectividad en el Coloso de Santa Úrsula, en el AICM, en el AIFA, en el Estadio Guadalajara, en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla, en el Estadio Monterrey, en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo y en los festivales que se realicen en cada una de las sedes mundialistas que habrá en el país.

2. Para aprovechar que los mexicanos ordenarán pizza durante los partidos del Mundial, Domino’s Pizza, que en México opera Alsea, dirigida por Christian Gurría, se puso surrealista y lanzó una nueva campaña en donde aparece bailando el Dr. Simi, de Víctor González Herrera, junto con otras personalidades de la talla de Jorge Campos. La estrategia se denomina Sólo en México, sólo en Domino’s, y busca posicionar a la marca como el aliado para las reuniones, ofreciendo cajas de edición especial inspiradas en el futbol, entre otros premios. Con esto, la firma quiere conectar con los consumidores, nuevas audiencias y turistas, de la mano de una estrategia con presencia en digital y exteriores en las ciudades sede.

3. En el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, estado que gobierna Mara Lezama, ya están listos los e-gates que facilitarán la entrada de los viajeros al Caribe mexicano. Las puertas electrónicas permiten procesar a los pasajeros en cuestión de segundos sin intervención humana, por lo que serán de ayuda en este verano en el que el destino recibirá tanto a los turistas de ocio como a aquellos que viajarán con motivo de la justa mundialista. Hasta el momento hay 20 filtros en la terminal 3 y 20 más en la terminal 4, que son las dos con mayor flujo de pasajeros. El Caribe mexicano espera la llegada de más de 1.2 millones de turistas entre junio y julio y confía en el hecho de que conecte con 16 ciudades sedes del mundial.

4. Air Canada, que en México está a cargo de Luis Noriega, presentó su nuevo avión Rouge 737 MAX, con el cual busca elevar la experiencia de viaje en las rutas que opera desde la Ciudad de México hacia destinos de Canadá como Toronto, Montreal y Vancouver. La introducción de la aeronave forma parte de la estrategia de expansión de la empresa en México y América Latina. Para el país se prevé un crecimiento de 20% durante este año, y es que el mercado canadiense hacia México ha dado muy buenas señales, pues durante el año pasado tuvo un crecimiento de doble dígito y durante el primer trimestre mostró un aumento de 21.8%. Los canadienses están prefiriendo otros destinos antes que viajar a Estados Unidos.