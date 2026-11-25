1. El sector empresarial suma voces para moderar el alza al salario mínimo para 2027. Y es que las negociaciones al interior de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), que preside Luis Felipe Munguía, arrancaron. La propuesta del gobierno federal es un alza de 15% al salario mínimo; mientras que por parte del empresariado mexicano, que encabeza José Medina Mora, se niega a que se alcance esta cifra, pues consideran que se perderán empleos. El líder la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, también advierte que los negocios en pequeños no podrán asumir un alza al mínimo de doble dígito, pues el siguiente año también deberán absorber el costo de la reducción de la jornada laboral.

2. La fuerte competencia que se está registrando en el mercado automotriz, que desde la AMDA dirige Guillermo Rosales, ya está teniendo un impacto directo en el bolsillo de los clientes finales. Según el último reporte sobre posventa, al cierre de junio, el costo de reparación alcanzó los tres mil 276 pesos en promedio, lo que representa una baja de 11.2% respecto al mismo lapso de 2025. Uno de los principales incentivos con que las armadoras y marcas buscan atraer a los clientes finales. Los autos asiáticos son los que registraron un alza de 8.9%, mientras que los de origen europeo bajaron 16.1%. Según la AMDA, la región donde cuestan más las reparaciones es la Centro-Norte.

3. La electrificación de flotas avanza como la ruta directa para que las empresas cumplan sus metas ESG en México, donde el transporte genera 35% de las emisiones de CO2. En ese contexto, Vemo, dirigida en infraestructura de recarga por Germán García, quiere que las empresas tengan en la mente su nombre, pues sus vehículos eléctricos reducen en promedio 66% las emisiones frente a los de combustión y generan hasta 60% de ahorro integral en mantenimiento y energía. La compañía busca que otras empresas adopten sus servicios, pues ofrecen métricas verificables ante auditorías internacionales, mitigan riesgos de gobernanza y mejoran la eficiencia financiera.

4. Ford Motor Company, que en México dirige Lucien Pinto, anunció que su subsidiaria Industrial Platform LLC firmó un acuerdo para realizar una inversión minoritaria en Revolution Space, contratista principal de sistemas espaciales avanzados que aprovecha tecnologías propias de propulsión en el espacio. La inversión respaldará el crecimiento de la producción de la nueva generación de naves espaciales de Revolution Space. Con las capacidades de manufactura de Ford, ambas compañías trabajarán para industrializar y producir a gran escala las naves espaciales de próxima generación de Revolution Space. Esta colaboración busca hacer posibles nuevas misiones satelitales más amplias y numerosas.

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