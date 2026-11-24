1. Gruma Maseca y Mission fueron reconocidas como marcas famosas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dirigido por Vidal Llerenas. El propósito de esta distinción en sectores como alimentación, salud, entretenimiento, moda y servicios financieros es proteger la propiedad industrial, impulsar la competitividad, dar certeza jurídica y contribuir al desarrollo económico de México. Fernando Solís Cámara y Jiménez Canet, director de Comunicación de Gruma, afirmó: “Estamos orgullosos del reconocimiento de marca famosa. Maseca lleva 77 años y Mission 50 alimentando a varias generaciones de familias mexicanas... y hoy llegamos a familias en más de 100 países”.

2. Afore XXI Banorte, bajo la dirección de David Razú Aznar, obtuvo dos reconocimientos en la edición 2026 de la Agenda de Líderes Sustentables ALAS20. La administradora recibió el Grand Prix Inversionista, máxima distinción de esta iniciativa para inversionistas institucionales de Hispanoamérica, por sus prácticas de inversión responsable y divulgación. También alcanzó el primer lugar en México en la categoría de Inversión Responsable, por la incorporación de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en la gestión de sus inversiones. ALAS20, impulsada por GovernArt, evalúa las prácticas de sostenibilidad, gobierno corporativo e inversión responsable en AL y España.

3. Con el objetivo de respaldar a las familias mexicanas con alternativas de liquidez, Nacional Monte de Piedad, dirigida por José Antonio Murillo Garza, extendió hasta el 6 de diciembre los beneficios para regularizar empeños mediante refrendo, reempeño o desempeño. Esta medida responde a las necesidades actuales de sus usuarios tras la reactivación de sus 301 sucursales a nivel nacional ocurrida el 7 de octubre. De acuerdo con Murillo Garza, Nacional Monte de Piedad está hecho para prestar y para que los clientes recuperen sus prendas. Con 251 años de trayectoria, la entidad invita a consultar las condiciones vigentes en sus oficinas, su portal web o vía telefónica.

4. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que preside Norma Solano, informó que sigue la tendencia en el número de líneas que se registran conforme al calendario estipulado. Más de 10.1 millones de líneas con terminación seis están vinculadas, equivalente a 86.2% del total que se espera para ese bloque. La CRT prevé una depuración de alrededor de 2.5 millones de líneas en desuso con este dígito y, de seguir la tendencia, en un hecho histórico, se habrá registrado 100% de los números celulares de Telcel, que dirige Daniel Hajj; AT&T, que encabeza Mónica Aspe; Movistar, que dirige Camilo Aya, y los operadores móviles virtuales como Bait, que dirige Gabriel Cejudo, al cierre de 2026.