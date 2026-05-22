El contador / 21 de mayo de 2026

1. Arca Continental, que dirige Arturo Gutiérrez, fue incluida en la CDP Supplier Engagement A-List por sus estrategias en gobernanza climática y la gestión de emisiones. La embotelladora destaca por integrar la sostenibilidad en sus relaciones comerciales mediante un Programa de Abastecimiento Sostenible, donde 95.30% de su gasto se destina a proveedores locales para crear redes resilientes. Además, opera PetStar, la planta de reciclaje de carbono neutro más grande del mundo que procesa 5 mil 500 millones de botellas anuales, proyectos de eficiencia hídrica y suelo, y el impulso a la ganadería responsable, logros que se suman a su permanencia en índices como S&P Global y el Dow Jones MILA.

2. El comercio electrónico dejó de ser novedad para convertirse en pulso del consumo y Sam’s Club gana terreno. Bajo la batuta de Prathibha Rajashekhar tiene una misión: apostar por eCommerce, innovación, surtido, experiencia del cliente y una logística afinada. Mayo se mantiene como el mes favorito de sus socios para realizar compras planeadas, con especial énfasis en categorías como hogar, videojuegos, ropa y perfumes. Este 2026, el catálogo digital busca un crecimiento anual a doble dígito, en línea con la evolución que ha mostrado el eCommerce del grupo, que durante el Hot Sale creció 28% en valor de mercancía vendida. Su modelo On Demand ya presume entregas exprés y opciones de pickup.

3. Motorola Solutions, que tiene como director general en México a Alejandro Posadas, está colaborando con las tres ciudades sedes del Mundial para que las autoridades tengan la comunicación adecuada ante cualquier percance. El Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) de Jalisco, dirigido por Juan Carlos Contreras, adoptó sus soluciones de radiocomunicación; el Aeropuerto de la Ciudad de México, en manos de Juan José Padilla Olmos, actualizó su sistema de radiocomunicación con la tecnológica de manera anticipada; la tercera sede en Nuevo León utiliza dichas soluciones de Motorola Solutions para comunicar a sus fuerzas de seguridad.

4. La IPADE Business School, que encabeza Lorenzo Fernández, fue reconocida entre las 20 mejores escuelas del mundo en educación ejecutiva del ranking Financial Times 2026. Obtuvo una calificación de 9.49 en satisfacción general. Este reconocimiento refleja la solidez de un modelo educativo orientado al perfeccionamiento de la alta dirección, la formación integral de líderes empresariales y el acompañamiento cercano a las organizaciones. La escuela tuvo notas de excelencia en programas a medida, métodos y materiales de enseñanza, rigor académico y calidad del claustro docente. Así, se reconoce a una comunidad que ha contribuido a formar líderes con visión global y responsabilidad social.