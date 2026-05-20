El contador / 20 de mayo de 2026

1. Arrancó con un fuerte enfoque omnicanal la campaña Julio Regalado de Soriana, que dirige Ricardo Martín Bringas. Este año, el plan es ofrecer hasta 40% de ahorro semanal a las familias. La campaña estará disponible en 665 tiendas y en línea. La meta es impulsar la venta de productos de tecnología, entretenimiento y botanas bajo la temática de director técnico de las Ofertas para aprovechar el entusiasmo por el próximo Mundial. Para la cadena de autoservicio éste es un momento clave; pero la competencia será fuerte, pues a los demás jugadores no les gusta quedarse atrás cuando la empresa lanza esta estrategia, mucho menos en un año donde se espera que el consumo finalmente se levante.

2. Stori, que lleva Marlene Garayzar, impulsará este mes la digitalización de los pagos. Su meta es que comercios locales y trabajadores independientes acepten de manera más rápida y fácil pagos con tarjeta, a través de Stori Tap, una nueva funcionalidad que permite aceptar pagos con tarjeta de crédito y débito desde el celular, sin la necesidad de comprar una terminal punto de venta tradicional, y ofreciendo la tasa más competitiva del mercado. Ayer, 19 de mayo, se presentó esta oferta tecnológica en el marco del evento El poder de ser mujer, encabezado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y organizado por la Secretaría de las Mujeres, cuya titular será anunciada en los próximos días.

3. Resulta que a las múltiples presiones inflacionarias se sumarán las generadas por El Niño, el fenómeno que se caracteriza por el calentamiento de las temperaturas oceánicas en el Pacífico, que influye en lluvias y sequías a nivel global, y que amenaza con convertirse en uno de los más fuertes en décadas. Un análisis de Jesús Márquez y Arely Medina, especialistas de Banamex, que todavía dirige Manuel Romo, anticipa para México mayores precios en algunas frutas y verduras, con un impacto sobre la inflación de hasta 0.52 puntos porcentuales, dependiendo de su intensidad y duración; esto, en un contexto de riesgos al alza en los alimentos por el incremento en precios de fertilizantes.

4. En la antesala de la primera reunión formal para la revisión del T-MEC, el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, busca estrechar el diálogo en temas que son de interés para Estados Unidos, como el energético, y quitar las piedras del camino para un resultado favorable en el tratado. Así, Medina Mora organizó un seminario con el Servicio Comercial de Estados Unidos, teniendo como invitado al embajador Ronald Johnson, quien destacó que México es el principal mercado de exportación para los productos petroleros de Estados Unidos y cerca de 70% de las importaciones mexicanas de gas natural proviene de ese país; por ello, se busca una mayor integración energética.