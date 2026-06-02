El contador / 2 de junio de 2026

1. En el XV Foro de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez, hubo voces como la de Lizette Gracida, vicepresidenta en Toyota, quien alertó sobre el impacto de elevar el contenido regional en sectores como el automotriz, pues existen partes difíciles de relocalizar y la medida podría poner en riesgo a todo el sector, como se ha observado tras la aplicación de los aranceles de 25%. La región de Norteamérica perdió 2.6% en términos de producción automotriz, mientras que China creció 6% y, en dicho contexto, México pasó del quinto al séptimo lugar en producción de vehículos, el riesgo es seguir afectando a una industria con una fuerte participación económica.

2. Esta semana se realiza el Convergencia Show en Acapulco, que busca darle voz a las pequeñas y medianas empresas de los segmentos de televisión de paga e internet; sin embargo, en la agenda destaca la ausencia de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que encabeza José Merino, o la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside Norma Solano, quienes sí estuvieron presentes en recientes eventos como Conecta México o M360 de la GSMA. En contraste, estará presente Javier Juárez, expresidente del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien busca dejar atrás los temas políticos y regulatorios para enfocarse en nuevas tecnologías como la IA.

3. Eset, que tiene como director ejecutivo a Richard Marko, invertirá 40 millones de dólares para construir un ecosistema de ciberseguridad que haga frente al avance de la inteligencia artificial. La empresa se ha percatado que dicha tecnología puede usarse para la defensa y, al mismo tiempo, está ampliando la superficie de ataque. Por eso, usará esos recursos para aumentar a mil personas su equipo de investigación y desarrollo durante los próximos tres años, el cual se enfocará en desplegar modelos de IA independientes y que prioricen la seguridad, crear una arquitectura de seguridad de inteligencia artificial completa y por capas, así como una nueva generación de tecnologías de Centros de Operaciones de Seguridad.

4. La Ciudad de México, cuyo Turismo está a cargo de Alejandra Frausto, tuvo buenos resultados durante la feria ITB China 2026. Uno de los acuerdos más importantes fue el lanzamiento de una campaña conjunta con Huawei, que preside Howard Liang, mediante la cual la oferta turística de la Ciudad de México será promocionada en millones de dispositivos móviles de China continental. También se realizó la presentación del destino en la tienda insignia de Huawei ubicada en Nanjing ante más de 100 agentes de viaje locales. La delegación también sostuvo reuniones con directivos de China Southern Airlines, que preside Han Wensheng, para explorar la apertura de rutas hacia el destino en un futuro.