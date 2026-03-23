El Contador

1. La digitalización de los pagos en México enfrenta un reto importante: el efectivo domina, especialmente en compras menores a 500 pesos, que representan 85% de las transacciones. Aunque 77% de los adultos tiene al menos un producto financiero, la inclusión no depende sólo de las aplicaciones más atractivas, sino de soluciones que estén alineadas con los hábitos cotidianos de las personas. Así, Spin, la plataforma de pagos de FEMSA y dirigida por Rodrigo García Jacques, ha logrado conectar el mundo digital con el físico. Con más de 16 millones de usuarios y 98 millones de transacciones mensuales, aprovecha la infraestructura de Oxxo para acercar servicios financieros a millones de mexicanos.

2. A quien se vio muy activo en la reciente Convención Bancaria fue a José Antonio García, vicepresidente de Grupo Klu y Socio de Previvale, al anunciar que aplicarán un programa para que las pymes aprovechen la deducibilidad fiscal de los vales de despensa y monederos electrónicos, así como las ventajas en la administración de sus gastos, como la gasolina y viáticos. Además, adelantó que en breve echarán andar innovaciones tecnológicas y operativas que, asegura, significarán la “quinta transformación” en este mercado. Así que habrá que estar atentos porque la competencia entre las llamadas “valeras” cada vez es más fuerte, sobre todo en la contratación de los programas sociales.

3. Esta semana se llevará a cabo la Asamblea de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), que preside Rafael Sánchez, quien también es presidente y director general de Microsoft México. Esta labor consume su tiempo, por lo que en las reuniones con las diferentes empresas del sector y la representación de la cámara ha recaído, principalmente, en Alfredo Pacheco, director general de la organización. Por ello, será relevante conocer el informe de actividades de 2025, que se enfocó en la industria de semiconductores y la relación con EU de cara a la revisión del T-MEC. En el evento se compartirá el programa de trabajo 2026-2027.

4. La Asociación de Secretarios de Turismo de México, que preside Bernardo Cueto, está en la búsqueda de fortalecer alianzas con organismos internacionales como la ONU Turismo, al mando de Shaikha Al Nowais, para ser un miembro afiliado. Además, los secretarios de Turismo también están buscando fortalecer la relación con empresas del sector a nivel global, por lo cual también quieren formar parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que preside Gloria Guevara. Recientemente, la Asetur incluyó a Volaris, que comanda Enrique Beltranena, y a Despegar, cuya country manager es Claudia Alva, como miembros afiliados, para impulsar más rutas y movimiento de viajeros en México.