El Contador / 17 de junio de 2026

1. Ethel Mora, que encabeza Swell, sofom con sede en Guadalajara que ha consolidado su participación en el ramo a partir del financiamiento a pymes en sectores como el inmobiliario industrial, agro, turismo, textil, entre otros, prepara la llegada de la firma al mercado de deuda, ya sea a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige Jorge Alegría o de la Bolsa Institucional de Valores, de María Ariza. En paralelo, explora alternativas de capital privado para apuntalar su siguiente etapa de expansión. Swell administra una cartera superior a los 200 millones de pesos y bajo la gestión de Mora, ha reorientado su estrategia hacia el crédito estructurado a la medida para mejorar márgenes, eficiencia y costo de fondeo.

2. La Asociación Nacional de la Industria del Plástico, que preside Benjamín del Arco, cierra la semana con su Foro de Aditivos y Compuestos, donde se analizarán temas clave como los cambios legislativos en economía circular, el rediseño de productos con material reciclado, así como aditivos para optimizar procesos y mejorar la incorporación de reciclado, entre otros. En esta edición participarán expertos como Steve Alexander, CEO de la Association of Plastic Recyclers; Luis Roca, de AIMPLAS; Leticia Flores, de Addicoo; Hugo Cerón, de BYK Chemie México; Gerardo Terán, de LyondellBasell, y Eduardo Martínez, de Plásticos a la Medida, además de representantes de la Semarnat, que lleva Alicia Bárcena.

3. Al quien no le dejan de sonar las alertas es a Juan Carlos Carpio, director de Pemex, pues las fugas, derrames y explosiones son una constante en la empresa. Esta situación está dejando daños ambientales y temor en comunidades cercanas a su infraestructura. Aunque los gobiernos estatales exigen a la empresa la atención de estos incidentes, hay quien considera que estos hechos son la base que justifica la oposición a la extracción con fracking. Para algunas organizaciones ambientalistas, el número de accidentes en procesos donde Pemex asegura que tiene vasta experiencia, sólo genera desconfianza ante proyectos de fracturación que, por su naturaleza, llevan un mayor riesgo para el medio ambiente.

4. El líder del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Esteve, encabeza la delegación de empresarios en la segunda ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC, en Washington, junto con Juan Cortina Gallardo, vicepresidente de Asuntos Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. Ambos estarán defendiendo la postura del sector agropecuario en el tratado. Su objetivo será convencer al gobierno de EU de eliminar la propuesta de temporalidad sobre las exportaciones mexicanas, que sería más costoso para los consumidores estadunidenses. El tema agro es de los más álgidos, pues Donald Trump quiere proteger a los productores y votantes en estados como Florida y Georgia.