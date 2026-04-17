El Contador / 17 de abril de 2026

1. Para Guerrero, estado cuyo turismo está a cargo de Simón Quiñones, hubo buenas noticias durante el Seatrade Cruise Global 2026, que tuvo lugar en Miami. La naviera Holland America, que preside Beth Bodensteiner, anunció que regresará a Acapulco tras 15 años de ausencia. Se sabe que la empresa tiene programado un itinerario para noviembre. México estuvo presente en la feria con destinos como Caribe Mexicano, Mazatlán, Puerto Vallarta, entre otros. El evento reunió a altos ejecutivos que controlan más de 90% de la capacidad mundial de cruceros. Este segmento va viento en popa, pues un reciente estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo prevé que la industria crecerá 19% hacia 2028.

2. Niagara Bottling, encabezada en México por Miguel Ángel Flores, en alianza con Planet Water Foundation, organización internacional especializada en soluciones de agua para comunidades vulnerables, instalará un sistema Aqua Tower —infraestructura que filtra agua— en Soyaniquilpan, Estado de México, para llevar mil litros de agua potable por hora a cerca de mil 800 personas, combinando esta infraestructura con un programa de educación en higiene y uso responsable del recurso. Recientemente, la compañía fue destacada en la edición del Reconocimiento Empresas Excepcionales, iniciativa impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial, que preside José Medina Mora.

3. Koltin, que tiene como director general a Eduardo O. Reynaga, anunció la adquisición de la empresa mexicana Last Mile Care, fundada por Mateo Hernández y Bernardo Alarcón. Esta operación tiene como objetivo que Koltin, una empresa enfocada en el cuidado de los adultos mayores, pueda mejorar la atención clínica a domicilio en el país. Esto es importante porque dicho modelo ha demostrado en otros países que puede reducir hospitalizaciones, readmisiones y costos médicos, además de disminuir riesgos asociados a infecciones hospitalarias. Una vez que la compra sea completada, Koltin combinará su infraestructura tecnológica con la capacidad operativa de Last Mile Care.

4. Los consumidores buscan experiencias de compra que incluyan contenido en vivo, interacción en tiempo real y conversión inmediata. A esto se le llama Live Shopping y GoJiraf, que dirige Manuel García Cuerva, decidió implementar este tipo de experiencias en México, además de SaaS self-service, inteligencia artificial y una nueva infraestructura global de streaming. La empresa argentina busca atraer al mercado mexicano con planes más accesibles y 100% autogestionables desde su nueva plataforma web. La empresa, que ha levantado más de 3.5 millones de dólares en rondas de inversión y ha trabajado con plataformas como Mercado Libre; espera triplicar el volumen de eventos en México.