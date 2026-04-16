El Contador / 16 de abril de 2026

1. Más que un mensaje de coyuntura, Emilia Calleja dejó ver la ruta del sistema eléctrico en la Feria de Energía e Innovación. La directora de la CFE dijo que la empresa construye un sistema más limpio que garantice el servicio a todo el país. Planteó tres ejes: modernización, transición y bienestar. Destacó un plan de 58 proyectos, expansión de transmisión y cobertura eléctrica de 99.7 por ciento. Subrayó una operación más inteligente, con monitoreo en tiempo real para anticipar fallas en una red que atiende a 50 millones de usuarios. Además, señaló que las renovables ya representan 32.8% de la capacidad instalada. La lectura apunta a una prioridad: fortalecer la infraestructura que sostiene el sistema.

2. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que encabeza José Merino, y Microsoft México, que dirige Rafael Sánchez, firmaron un memorándum de entendimiento para impulsar la colaboración en ciberseguridad, tema clave en el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030, que debe fortalecer las capacidades institucionales mediante acciones con organizaciones. El documento cuenta con un marco para el intercambio de información, conocimiento, mejores prácticas y experiencias técnicas, donde Microsoft brindará apoyo a la ATDT en iniciativas de capacitación y educación, así como de prevención orientadas a consolidar una cultura de ciberseguridad en instituciones públicas.

3. Mejoran las opciones de los ahorradores en un contexto de baja en tasas de interés. A partir de este mes, banco Ualá, dirigido en México por Andrés Rodríguez Ledermann, puso en marcha un esquema dinámico que permite a los ahorradores obtener rendimientos de hasta 15% anual. De entrada, cualquier saldo de hasta 30 mil pesos genera un rendimiento base de 6.75% anual, con disponibilidad inmediata. Pero si un cliente consume, al menos, 3,000 pesos al mes con su tarjeta o realiza la portabilidad de su nómina, la tasa se eleva a 12 por ciento. Para los que suban su consumo a 6 mil pesos o mantengan su sueldo, el beneficio alcanza el tope de 15% anual. El primer día de cada mes, los contadores se reinician.

4. A quien se le vio en Palacio Nacional fue a Juan José Sierra Álvarez, líder de la Coparmex, quien se reunió con Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de Hacienda. En el encuentro, el empresario puso sobre la mesa temas clave de la agenda fiscal y de comercio exterior. Además, presentó propuestas técnicas del sector empresarial en esta materia, se compartieron inquietudes y se reafirmó la disposición de la Coparmex para seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades en un diálogo directo y constructivo. Muy entrón se le ve a Sierra Álvarez en sus encuentros con funcionarios después de que recibió el premio Líder Icónico: Creando un Mundo Mejor para Todos, del WEF Iberoamérica.