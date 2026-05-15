El contador / 15 de mayo de 2026

1. Se conoció el verdadero impacto de la salida de Telefónica, que dirige Marc Murtra, de México, Colombia y Chile. Los datos del reporte al primer trimestre de año de la compañía española muestran que dejar de operar en estos tres países representó una pérdida de 386 millones de euros. Sin embargo, estos ingresos son 21.5% menores a lo reportado en el mismo periodo de 2025. Para Murtra, estas son buenas noticias, pues, con la salida de México, donde Movistar fue vendida por 450 millones de dólares a Oxio, casi completa su estrategia de salir de América Latina. En contraste, Brasil se mantiene entre sus mercados estrella, donde subieron 31% sus ingresos y cuenta con 117.5 millones de usuarios.

2. Mercado Pago, liderada por Pedro Rivas, registró un promedio mensual de 1.1 millones de descargas en México durante el primer trimestre de 2026, lo que consolida su posición como la app financiera más descargada en el país durante el último año, según información de Sensor Tower. Estos resultados se dan en un contexto de acelerada digitalización en el país, donde los usuarios buscan cada vez más soluciones seguras, accesibles y completas. Mercado Pago está a la espera de la luz verde para operar como banco, algo que ya se ha retrasado por algunos meses. La cuenta digital que ofrece combina beneficios como el rendimiento sobre el saldo disponible y una tarjeta de crédito sin anualidad.

3. Quien viajará la próxima semana a Guadalajara, Jalisco, estado cuyo turismo está a cargo de Michelle Fridman, es la titular de la Secretaría de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora. Se sabe que la funcionaria estará en la ciudad para instalar una mesa de trabajo para la organización de ITB Américas, que se realizará en la capital tapatía en noviembre. El objetivo, según lo expuesto por la propia Fridman, es lograr que ITB América se convierta en la gran feria turística y evitar inconvenientes que se han visto en eventos recientes. No hay que olvidar que en la reciente edición del Tianguis Turístico, que fue conmemorativa al ser la número 50, hubo un apagón de 20 minutos durante la inauguración.

4. Localpayment by Aleph, cofundada y dirigida por Ezequiel Israel, es una fintech especializada en infraestructura de pagos transfronterizos que tiene como meta continuar con su expansión internacional este año. Hay que recordar que Localpayment fue adquirida en 2024 por Aleph, lo que le permitió triplicar su equipo en la región y concretar su expansión internacional a través de un equipo local en China, Singapur y Hong Kong. Ahora está incorporando a más de cinco ejecutivos con amplia trayectoria en la industria y se enfocará en ampliar sus operaciones en las regiones de Asia-Pacífico y África. Además, tiene la meta de procesar más de ocho mil millones de dólares en volumen de pagos transfronterizos.