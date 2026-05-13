El contador / 13 de mayo de 2026

1. Aplazo sigue aliándose con las principales cadenas de nuestro país. La firma de soluciones de pago compra ahora y paga después (BNPL), que encabeza Ángel Peña, se unió a Soriana, de Ricardo Martin Bringas, para que los clientes de las 771 tiendas Soriana del país puedan comprar sin necesidad de tarjeta de crédito y pagar en quincenas. Esta alianza es relevante porque 60 millones de mexicanos requieren opciones de crédito y el BNPL se ha convertido en uno de los métodos de pago de mayor crecimiento. Además, refleja cómo el retail está incorporando nuevas herramientas de pago. Aplazo se ha consolidado como líder en este tipo de esquemas, y cuenta con más de 300 mil descargas al mes.

2. Wyndham Hotels & Resorts, que en América Latina y el Caribe preside Gustavo Viescas, realizará hoy su conferencia regional, en donde se hablará de las tendencias en la industria hotelera, innovación, tecnología y estrategia de crecimiento de la marca en la región. A propósito de expansión, Wyndham ya logró en México completar las 100 propiedades. El país es uno de los mercados internacionales clave para la compañía, pues tiene presencia en 50 ciudades con 15 marcas. En sólo cinco años, la empresa duplicó su presencia en la República Mexicana. Se sabe que la empresa ve con buenos ojos a México a futuro, ya que el país cuenta con una demanda interna constante y una fuerte llegada de turistas.

3. El área de ciberseguridad en IQSEC, que encabeza César Sanabria, señala que México enfrenta una de las mayores crisis de especialización tecnológica de los últimos años. El país requiere alrededor de 83 mil especialistas en ciberseguridad pero, actualmente, sólo cuenta con cerca de seis mil profesionales, lo que deja una brecha estimada de 77 mil expertos que hoy no existen en el mercado laboral. el problema ya no es la falta de profesionales en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sino la ausencia de perfiles especializados capaces de responder a las amenazas digitales que enfrentan empresas e instituciones. En 2025 se generó un superávit de 278 mil especialistas, pero es insuficiente.

4. El sector educativo es clave para el desarrollo económico y social del país, ya que forma al talento que impulsa a las empresas y fortalece la competitividad. En este contexto, las instituciones educativas también enfrentan el desafío de consolidarse como espacios laborales atractivos. En este contexto, Computrabajo, de David González Castro, anunció a las empresas ganadoras de la novena edición de los Best WorkPlaces 2026. Las cinco mejores empresas para trabajar en México durante 2026 dentro del ramo de la educación son: la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, el Unitec, la Universidad del Valle de México y la Universidad Tecnológica Latinoamericana (Utel).