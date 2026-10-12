El contador / 12 de octubre de 2026

1. Las calificadoras de riesgo comienzan a reconocer la reestructuración de Bursamétrica Casa de Bolsa, de *Manuel Mollevi. HR Ratings, que dirige Pedro Latapí, subió su nota de HR BB a HR BB+, con perspectiva estable. La firma destacó la experiencia de consejeros y directivos, así como el fortalecimiento de los comités independientes. Bursamétrica elevó su capitalización a 17% y redujo su VaR sobre capital global a 2.0%, aunque la rentabilidad muestra presión. Moody’s Local México, que lleva Carlos Díaz de la Garza, ratificó su nota en BB-, con una perspectiva positiva. Para esta casa de bolsa la siguiente prueba será demostrar que su saneamiento puede traducirse en rentabilidad recurrente.

2. Javier García, director general de Mex Rent A Car, tiene planes de expandir el negocio, tanto en México como en Estados Unidos y el resto de América Latina. La empresa está celebrando 13 años de trayectoria, en los cuales ha logrado un crecimiento exponencial a través de ubicaciones estratégicas, pues cuenta con presencia en 22 ciudades mexicanas a través de 42 oficinas, además de operaciones en el Cross Border Xpress de San Diego y una red de afiliados que abarca 45 ciudades adicionales. Actualmente suma 20 mil unidades, pero el plan es duplicar su flota actual y volverse una empresa más sustentable, al incluir vehículos híbridos. Esta firma acaba de abrir oficina en el aeropuerto de Guadalajara.

3. A pesar de que México es el séptimo país más visitado y aspira a ocupar la quinta posición, ningún funcionario de la Secretaría de Turismo, que encabeza Josefina Rodríguez, acudió a la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que lleva la mexicana Gloria Guevara. Al evento, que se realizó en Malta, al que asistieron directores generales de las principales compañías del sector, ministros y exjefes de Estado, sólo llegó Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco. El que de plano no apareció, aunque estaba invitado, fue Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo, a pesar de que es la entidad más dinámica en turismo del país y le darían un reconocimiento al estado.

4. Este 13 de octubre de 2026, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que lidera José Medina Mora, cumple 50 años de creación y es momento para replantear el trabajo y los objetivos de esta organización. El consejo es el máximo órgano de representación del sector privado y agrupa a las 14 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones, cuyos miembros generan alrededor de 80% del Producto Interno Bruto de México. Medina Mora apuesta a que cada empresa incorporada al consejo se cuestione sobre las condiciones de sus trabajadores, como salarios, salud y vivienda, para ser parte de la transformación y el desarrollo que requiere el país.