El contador / 11 de mayo de 2026

1. Francisco Fabila Rubio, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), tuvo una reunión con representantes del sector en la que compartió que enfrentan un entorno marcado por la transformación logística, la integración regional y los retos del comercio global. Dijo a los empresarios que el tráfico ferroviario creció en el último trimestre gracias a los sectores automotriz, agrícola e intermodal y recordó que el gobierno anunció la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que modernizará y mejorará los procesos en el tema. El presidente de la AMF aprovechó para presentar a la nueva directora de la organización, Paulina Téllez, encargada de la agenda regulatoria, técnica y operativa del sector.

2. GFT Technologies, dirigida en América Latina por Alessandro Buonopane, recibió el premio Socio del Año 2026 de Google Cloud, que preside Eduardo López en América Latina, en la categoría de Modernización de Infraestructura. La tecnológica ganó por ser parte fundamental en diversos proyectos complejos y de sectores muy regulados, como el bancario. Para esto, combina soluciones propias con las herramientas de Google Cloud para modernizar la infraestructura, enfocándose en la agilidad, la automatización y un impacto empresarial que genera eficiencia y reducción de costos. Además, éste es el segundo año seguido en que GFT recibe un premio de Socio del Año por parte de Google Cloud.

3. Grupo Aeroportuario del Pacífico, que preside Laura Diez Barroso, está a punto de dar un paso estratégico. Inició el proceso para crear Fibra GAP (Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Con la primera emisión de Fibra GAP, cada uno de los aeropuertos obtendría recursos para complementar el Programa Maestro de Desarrollo para 2026-2029, que contempla inversiones de 40 mil millones de pesos. Si GAP logra esta emisión, su plan de inversiones generará un crecimiento relevante en la infraestructura aeroportuaria, incluyendo un alza de 60% en terminales de pasajeros, movimiento que también generaría nuevos empleos.

4. Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, inaugurará durante el próximo miércoles el renovado Salón Premier Internacional que tiene en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la CDMX, al mando de Juan José Padilla. La empresa ha realizado varios cambios para mejorar la experiencia de sus pasajeros. La actualización del salón se une a la nueva Bahía de check-in que la empresa inauguró en 2025, también en la Terminal 2. Además, se encuentra en la renovación de las cabinas del avión Boeing 787 Dreamliner, que permitirá ofrecer suites que darán una mayor privacidad a los viajeros. La nueva clase llevará por nombre Aeroméxico One, y se planea la incorporación de la clase Premier Economy.