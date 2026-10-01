El Contador / 1 de octubre de 2026

1. Finsus, la sofipo que preside Norman Hagemeister Rey, desarrolla una solución que permitirá a sus más de 700 mil clientes realizar transferencias de dinero de manera segura, desde aplicaciones de mensajería o redes sociales, mediante una liga que podrá compartir con el beneficiario sin necesidad de que la persona que envía los recursos conozca sus datos bancarios. La herramienta que se encuentra actualmente en etapa de diseño, programación y pruebas piloto, forma parte de sus planes y estrategias para acercar y facilitar las operaciones financieras cotidianas a los espacios digitales que los usuarios de su plataforma utilizan habitualmente para comunicarse con su entorno personal y de negocios.

2. Las prácticas de ética, integridad y responsabilidad empresarial dejan huella, y el ranking Empresas+Éticas 2026 es una muestra. La iniciativa anual de AMITAI evalúa los programas de integridad corporativa a partir de la visión de las empresas y la percepción de sus colaboradores. Justo en esta séptima edición destaca Silent4Business, empresa especializada en ciberseguridad, al mando de Layla Delgadillo, al colocarse en el tercer lugar. Este reconocimiento es acompañado por cinco estrellas, otorgadas por contar con un Programa Ejemplar y por su liderazgo en mejores prácticas o Best-in-Class. Además, se ubicó en el primer lugar entre las empresas mejor evaluadas por sus colaboradores.

3. The Food Tech Summit & Expo arrancó en Mexico, con más de 500 empresas y especialistas del sector de alimentos y bebidas de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Costa Rica, entre otros, reunidos para abordar sobre proveeduría, actualización técnica y desarrollo de productos, así como regulación y uso de la inteligencia artificial aplicada. En el evento participan la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias y la World Packaging Organisation, así como Lourdes Ramírez, directora Senior de R&D en Mondelēz México; Saraí Jiménez, directora de Construcción y Reputación de Marca de Starbucks México, y Georgina Gómez, gerente de Nutrición y Salud para Unilever México.

4. La líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, María de Lourdes Medina, sostuvo una reunión de trabajo con el senador por el PAN, Mauricio Vila, con el objetivo de compartir perspectivas y dialogar sobre los retos y oportunidades que enfrenta la industria mexicana, principalmente en materia de comercio y aranceles con Estados Unidos, tecnología, empleo, trámites y oportunidades de inversión. Y es que el exgobernador de Yucatán ha tenido un amplio acercamiento con diversas cámaras empresariales para encontrar oportunidades de trabajo conjunto. Recientemente también sostuvo un encuentro con líderes de la industria cosmética, del cuidado personal y del hogar.