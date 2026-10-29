Charlyn Corral reconfigura la mesa de leyendas

Charlyn Corral sacudió la historia del futbol mexicano cuando recibió el trofeo Gerd Müller 2026 a la mejor delantera del año en la ceremonia del Balón de Oro. El futbol le hizo justicia a quien construyó una trayectoria impecable. Por eso, parada en el estrado frente a figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé o Alexia Putellas, pudo asumir con absoluta certeza: “Yo también soy una estrella”.

Así, Corral se coloca en un indiscutible tercer lugar en el podio histórico del futbol nacional, sólo por detrás de Hugo Sánchez y Rafael Márquez. El primero, por su dinastía en el Real Madrid con cinco Pichichis y cinco Ligas; el segundo, por su peso en el Barcelona del sextete y sus dos Champions, sumados a su participación en cinco Mundiales.

Corral supera a nombres como Javier Chicharito Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos o Andrés Guardado. Y lo hace con datos fríos e incontestables: goleadora de la temporada, máxima referente del futbol femenino en México, Pichichi con el Levante, pentacampeona de goleo con Pachuca y dueña del récord como la jugadora más joven en debutar y anotar con la Selección Mayor, con apenas 13 años.

Charlyn tendió puentes para que las futbolistas mexicanas entendieran que trascender era posible. Verla en un escenario global hablando sobre su carrera y reconociendo a Scarlett Camberos —quien hizo historia al ser nominada y ubicarse en el puesto 21 de la élite mundial—, demuestra la estatura de una deportista que abre camino a las generaciones que ya no piden permiso.

Tras 22 años de trayectoria, Corral se convirtió en el gran estandarte de nuestro futbol. Ese mismo estandarte que fue vetado durante siete años del Tri femenil por una razón simple: no quedarse callada. Charlyn se atrevió a señalar el estancamiento de un proceso que parecía eterno e intocable bajo el mando de Leonardo Cuéllar: un ciclo cómodo y sin pies que mantenía a la Selección en la mediocridad mientras ella destrozaba las redes europeas.

Aquella jugadora a la que el directivo acomodado y el aficionado tradicional intentaron castigar con el silencio, volvió a México para adueñarse de la liga local y pararse en la gala más importante del planeta. Llegó sin reflectores prestados —“llegué a la gala sin que nadie me pelara”—, y al final se fue vitoreada entre la élite mundial. Hoy, a quienes todavía les incomoda la voz de una mujer con autoridad, no les queda más que aceptar la realidad: el podio del futbol mexicano ya tiene nombre femenino, y Charlyn Corral no le debe su lugar a nadie.