Se tambalea

La operación a través de la cual Movistar, presidida a nivel mundial por Marc Murtra, saldría de México al vender sus activos a Oxio, presidida por Nicolas Girard, se está tambaleando y, de hecho, podría caerse. Movistar, que tiene como CEO en México a Camilo Aya Caro, no logró competir de una buena manera en contra de Telcel, encabezada por Daniel Hajj, ni ATT, dirigida en México por Mónica Aspe, así como una gran cantidad de operadores virtuales, entre los que destaca el de Walmart, encabezado por Cristian Barrientos.

Decidieron dejar México y concentrarse en mercados donde sí podrían tener niveles de operación y rentabilidad adecuados. En México no lograron nada, a pesar de tener 20 millones de líneas activas. Llegaron a un acuerdo en principio con Oxio y Newfoundland Capital Management, para vender la operación en México por unos 450 millones de dólares. De acuerdo con declaraciones públicas de Girard debería tener todas las autorizaciones de la autoridad en octubre.

REMATE IMPUTADO

Mucho más allá de la opinión de expertos, quienes cuestionan la poca capacidad operativa y tecnológica de Oxio, puesto que ellos sólo han logrado operar unos 2 millones de clientes, es decir, menos de 10% de lo que tiene Movistar en México y que resulta insuficiente, más son los que se concentran en las denuncias por malas prácticas en la empresa que encabeza Nicolás Girard.

En segundo término se cuestiona la capacidad financiera de esta empresa para poder enfrentar la operación, a pesar del tener un aval de un fondo de inversión como Newfoundland Capital Management, que no está verdaderamente comprometido con la operación diaria de la telefónica. Por lo menos 13 excolaboradores y accionistas de Oxio mantienen juicios en contra de Girard en la suprema corte de Nueva York donde lo acusan a él y a su hermana, Paola Girard, quien es vicepresidenta de Finanzas, de una larga lista de ilícitos. Les imputan falta de pago e incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias. Aseguran que, mientras no pagaban lo que debían, ellos se dieron sendas asignaciones de vivienda de 20 mil dólares mensuales. Peor todavía: en los documentos legales los acusan de haber desviado por lo menos 2 millones de dólares de Oxio durante los últimos cuatro años.

REMATE COMPLEJO

Hay por lo menos varias aristas en las que deben tener mucho cuidado las autoridades antes de aprobar esta operación. Para comenzar, está el trabajo de la Comisión Nacional Antimonopolio, presidida por Andrea Marván, que mucho más allá del tamaño de las empresas debe proteger el interés de los usuarios. En un segundo término está el trabajo que deben hacer tanto la ATDT, encabezada por Pepe Merino, y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, presidida por Norma Solano, para determinar la capacidad del nuevo concesionario, ya que no únicamente se trata de una operación comercial, sino de una actividad de seguridad nacional.

Finalmente, las autoridades que tienen que autorizar esta operación deben tener muchísimo cuidado con la reputación empresarial de los hermanos Nicolas y Paola Girard, puesto que de ser ciertas las acusaciones que se dirimen en Estados Unidos resultaría muy grave que estén al frente de una telefónica como hoy sigue siendo Movistar.

Es importante tener claro que los juicios presentados en Estados Unidos contra Oxio y los hermanos Girard difícilmente se resolverán antes de que las autoridades tengan que determinar si aprueban o no la operación.

REMATE PREOCUPANTE

El Padre del Análisis Superior le informó hace unos días de los malos resultados que está teniendo la ANAM, bajo la dirección de Alonso Romero Gutiérrez. La respuesta es dejar de publicar los datos en contra de la transparencia que ha impulsado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Había quienes pensaban, como Romero Gutiérrez, que el trabajo de Rafael Marín Mollinedo, quien quiere ser gobernador de Quinta Roo, era fácil y que seguiría sin prácticamente hacer nada. Lo cierto es que las malas mañas de algunos están comenzando a resurgir como cucarachas, por lo que es fundamental que se tomen acciones y no vuelvan a crecer problemas.

REMATE TROPEZADO

El PAS le pregunta a funcionarios, empresarios, analistas, líderes empresariales ¿qué necesita el país para recuperar el crecimiento?, puesto que el promedio anual que han registrado los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, es de menos de la mitad que el que se tuvo durante el llamado periodo neoliberal. Una respuesta común es la falta del Estado de derecho. De acuerdo con la Barra Mexicana de Abogados, presidida por Ana María Kudisch, legislaciones como suspender elecciones por injerencia extranjera comprometen la certeza jurídica y generan incertidumbre.