Sin miedo al éxito

Se está pasando de los ataques de pánico sobre el futuro de la relación comercial de México con Estados Unidos, a creer que la negociación con el gobierno de Donald Trump será una caminata en la playa. Los dos extremos están equivocados. La negociación del T-MEC ciertamente está avanzando bastante bien. Hoy comenzará a llegar una delegación cercana a 100 personas, entre funcionarios del gobierno, legisladores, representantes de iniciativa privada de Estados Unidos para realizar una ronda más de negociación del acuerdo comercial entre los dos países.

Al frente de esta delegación está Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, quien tendrá una reunión en la segunda mitad de esta semana con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Sin embargo, decir que es fácil y dar por descontado que se logrará un buen acuerdo es, por decir lo menos, una exageración. Necesariamente habrá momentos duros y en los que se generará bastante tensión. No puede darse el partido por ganado o perdido antes de jugarlo. Simultáneamente, se logró una renovación del acuerdo con la Unión Europea, en el que no se detendrá el Padre del Análisis Superior porque fue tema de mi columna de ayer, pero sí a señalar el crecimiento de las exportaciones, las cuales son muy destacadas, si se considera el cambio que se está dando en el modelo económico.

Hay quienes sostienen que las acusaciones en contra de personajes políticos como los morenistas Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza podrían influir en el curso de la revisión/renegociación del T-MEC, pero es necesario decir que hasta el momento no hay ninguna contaminación.

REMATE CONTROLADO

Es bueno recordar una historia que le ha venido narrando el PAS durante los últimos meses y que comienza cuando Luz Elena González fue nombrada secretaria de Energía. A muchos les sorprendió que la exsecretaria de Finanzas de la CDMX ocupara una dependencia que tradicionalmente había sido muy poco relevante: hacían poco más que administrar lápices y clips, puesto que el poder estaba en Pemex y CFE ya que ahí estaba el dinero.

Rocío Nahle obtuvo notoriedad como titular de Sener por la construcción de la refinería de Dos Bocas que, en estricto sentido, le debía corresponder a Pemex; sin embargo, Octavio Romero estaba en otros asuntos, que ahora sigue practicando en contra del Infonavit.

El PAS le explicó desde aquel tiempo que había un cambio total en la forma de operar. Sener asumiría el papel de cabeza de sector y los directores de las empresas le reportarían. En los hechos, así se ha venido haciendo. Cambió la estructura jurídica del sector energético, hoy hay reglas claras y predecibles. Cuando terminó este trabajo, la directora jurídica, Jennifer Krystel Castillo Madrid, fue nombrada administradora de Grandes Contribuyentes en el SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino. No sería difícil que fuera un paso previo en otros cambios en el equipo recaudador.

Víctor Inmaculado Rodríguez no fue seleccionado por González Escobar y los resultados se hicieron evidentes con gran rapidez. Lo único que funcionó durante esa fugaz dirección de Pemex fue la reestructura financiera que se hizo de la mano entre la Secretaría de Hacienda y la Sener. Cuando la posición de este hombre se volvió insostenible y ante el hecho evidente de que Pemex sigue siendo uno de los más grandes problemas de las finanzas públicas, la Presidenta nombró a Juan Carlos Carpio como director general: un hombre que, como se ha dicho en este espacio, es verdaderamente cercano al equipo de González Escobar.

Mucho más allá del trabajo que ha desarrollado durante cerca de dos décadas, es uno de los operadores más leales a la titular de Sener. Si alguien necesitara más detalles bastaría decir que Carpio nombró a Pamela Hamui Abadi como directora de Comunicación Social de la petrolera. Este nombramiento deja mucho más que claro la relevancia que le están dando a la comunicación dentro de Pemex.

REMATE INFRACCIONADO

Los que se confunden con mucha facilidad trataron de hacer una especulación por la multa que aplicó la Comisión Nacional Antimonopolio, presidida por Andrea Marván, a Banorte y Rappi. Imaginaron que había alguna suerte de impedimento. La multa de poco más de 19 mdp corresponde a que las empresas cometieron una infracción de gravedad baja, por lo que tendrán 178 días para subsanarla. Básicamente, la sanción de la CNA se debe a que las empresas fallaron en cuanto a informar primero a la autoridad antes de tomar una acción.

REMATE CONFIRMADO

Finalmente ayer se confirmó el adelanto que le dio el PAS en el sentido de que Carlos Torres Rosas sería el director de Nafin y Bancomext, tras la salida de Roberto Lazzeri para ser embajador de México en EU.