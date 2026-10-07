Los datos de la balanza comercial dejan claro que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha seguido el camino correcto en la relación comercial con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Crecen las exportaciones mexicanas en cuanto a valor, pero mucho más importante resulta el cambio que se ha venido dando en la composición de lo que se vende en el extranjero. Se trata de hacer una balanza comercial no únicamente más equilibrada, sino con un contenido más útil para las partes. El trabajo de Marcelo Ebrard y su equipo de la Secretaría de Economía es lograr que la relación comercial se mantenga prácticamente sin cambios.

REMATE CAMBIARIO

Nuevamente quedaron en ridículo quienes dicen, un día sí y otro también, que la Junta de Gobierno de Banxico, conducida por Victoria Rodríguez, está perdiendo credibilidad o alguna otra intemperancia similar únicamente porque las decisiones que toman no se parecen a lo que ellos se imaginan.

Coincidiendo con la más reciente decisión de política monetaria, el peso se depreció fuertemente frente al dólar y no faltó quienes rápidamente criticaron la decisión del instituto central de mantener sin cambio la tasa de referencia y dejar como mensaje fundamental que las decisiones de política económica se toman con base en los intereses de México y no espejo con lo que pueda hacer o dejar de hacer el FED, presidido por Kevin Walsh.

La gobernadora dijo al PAS en Imagen Radio que las decisiones de política monetaria en México se toman siguiendo las características del país y no en espejo con el banco central de EU. Este mensaje fue reforzado hace unos días por Omar Mejía, quien señaló que el tipo de cambio sólo es vigilado por Banco de México cuando puede tener impacto en la inflación. Un mensaje claro, pero que no se entiende con facilidad por algunos que siguen atrapados en los años 90.

Ayer el tipo de cambio regresó a niveles inferiores a 18 pesos por dólar, ya muy lejos de los 18.40 que llegó a superar tan sólo la semana pasada, y los que critican la credibilidad de Banxico se quedaron en silencio. Como se demostró, la depreciación no tenía que ver con la decisión de política monetaria de Banxico o la del FED, sino con lo que ocurría en el entorno internacional, especialmente con los dichos de Donald Trump de que podría suspender las exportaciones de diésel y el alargamiento del conflicto entre EU e Irán.

Una vez que pasó esa tensión, el dólar se ha vuelto a debilitar en relación con el resto del mundo. Más allá de las fluctuaciones del tipo de cambio, lo relevante es dejar claro que la Junta de Gobierno de Banco de México toma las decisiones adecuadas, lo que le da credibilidad y va muchísimo más allá de la opinión que puedan tener algunos que siempre quedan en ridículo porque se equivocan.

REMATE ACTIVO

Cuando Raquel Buenrostro asumió como secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno hubo quienes pensaron que sería algo así como un cargo honorario o, peor, que se dedicaría a cubrir los actos indebidos del gobierno. Sin embargo, la realidad es totalmente diferente. Su función va mucho más allá de sancionar a funcionarios y gente que haya hecho contrataciones con el gobierno, puesto que si bien es lo notorio, no es el corazón de las actividades de esta dependencia.

Buenrostro tiene claro que es mucho más importante participar en la gestión de otras áreas del gobierno para evitar actos de corrupción y mejorar la calidad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo más relevante no es determinar cuáles podrían ser las fronteras formales de la dependencia, sino las acciones que mejoren la gestión gubernamental. Así que se debe tener mucho más cuidado cuando se juzguen ciertas determinaciones.

REMATE AMARRADO

Hay quienes están buscando propiciar o generar pleitos entre diversas áreas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, por razones que van desde obtener una ganancia monetaria hasta las típicas grillas que suelen darse en una administración de quienes, con poca institucionalidad, tratan de acomodarse mejor.

REMATE ELÉCTRICO

Carlos Torres Rosas está muy activo lanzando planes y programas para Nafin y Bancomext, especialmente aquellos que tienen que ver con el impulso a micro y pequeñas empresas del país. Lanzó el primer programa en América Latina para financiar flotillas de vehículos eléctricos a través de un programa de garantías hasta por 278 millones de pesos, que servirán para financiar a 300 automóviles a través de un programa de garantías que permite a las instituciones financieras acercarse a este tipo de productos. La concentración de Torres Rosas en programas destinados a micro y pequeñas empresas a través de garantías es el uso correcto de la banca de desarrollo para impulsar el crecimiento de la economía.