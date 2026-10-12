La semana pasada se registró una pequeña colocación que es un gran salto para el mercado de valores mexicano. Qué difícil es simplificar, podrían decir los equipos de Ángel Cabrera, Victoria Rodríguez, Marcos Martínez, Álvaro García Pimentel y todos los que tuvieron que trabajar para la primera colocación simplificada en el mercado de valores.

Hace unos años, cuando se estaba trabajando en la Ley del Mercado de Valores y, en particular, en el desarrollo de un sistema que permitiera que empresas medianas y pequeñas tuvieran acceso al financiamiento a través del mercado de valores, muchos pensaban que esta iniciativa coordinada por Cabrera no llegaría a ningún buen puerto.

Sin embargo, el hoy presidente de la CNBV se dedicó a coordinar a todos los involucrados para desarrollar un régimen simplificado a la altura del mercado mexicano. Sin ganas de entrar en detalles, el mercado tiene pocas emisoras, en buena medida porque los costos de colocación y mantenimiento en el mercado son largos y complicados; son, en sí mismos, una barrera de entrada para su desarrollo.

REMATE VISIONARIO

Si las emisiones simplificadas llevaran un nombre particular, sería Ángel Cabrera. Desde hace unos años fue poniendo en línea los intereses de todos los participantes para lograr una colocación como la que se anunció la semana pasada.

No únicamente se quedó en cumplir con los requisitos que marca la ley para la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, sino con principios de transparencia y rendición de cuentas que permiten, de una manera sencilla, que inversionistas institucionales puedan participar con elevados niveles de seguridad en colocaciones dentro del mercado de valores.

Se logró que en menos de un mes una empresa realizara todos los trámites para acceder a este régimen simplificado, cuando en el mercado tradicional se puede tardar hasta un año. Sin embargo, como dice Marcos Martínez: “No será el restaurante de moda, pero tendrá servicio para todos”.

REMATE EXITOSO

El viernes, la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, se reunió con líderes de la iniciativa privada entre los que destacaron el presidente del CCE, José Medina Mora, y el de Concamin, Alejandro Malagón, para hablar sobre el trabajo de esta dependencia en contra de los actos indebidos.

Se ha pasado de un enfoque reactivo a uno de prevención, en el que Buenrostro está convencida de que, si se involucra a la iniciativa privada desde el diseño de las licitaciones, se pueden evitar actos de corrupción tan comunes como los procedimientos a modo. Quienes estuvieron en esta reunión dejaron claro que el modelo aplicado por la Secretaría Anticorrupción es correcto, puesto que evita que haya empresarios favoritos del gobierno en turno.

REMATE INCUMPLIDO

Como parte de los previos al Mundial de Futbol se realizó la Street Child World Cup con la participación de 30 equipos de diversas partes del mundo, organizada por el IMSS, encabezado por Zoé Robledo, con la intención de incluir a jóvenes a través del deporte. La inauguración fue presidida por John Wroe, CEO de Street Child United, así como Luis Iván Camacho, director de la Unidad de Prestaciones y Servicios del IMSS; Héctor García Antonio, director de Deportes del instituto, y hasta los legendarios en la historia del futbol mexicano Manuel Negrete y Jesús Ramírez.

Todo resultó de maravilla, pero han comenzado a surgir problemas verdaderamente graves. A pesar de contar con facturas para el pago de instalaciones, luz, sonido, uniformes, logística y, en general, todo lo que incluye un evento de este tipo, los proveedores reportan que no se ha cumplido con el pago, lo cual pone en una situación grave a diversos proveedores que podrían dejar a sus trabajadores en la calle.

REMATE EDUCATIVO

Mucho más allá de la reunión, lo relevante es el tema: la educación financiera. La Condusef, presidida por Óscar Rosado, hará una conferencia de prensa con el título: ¿Qué película financiera te cuentas? Estarán los presidentes de AMIS y AMIB, Pedro Pacheco y Álvaro García; y los titulares de Amsofipo y FintechMéxico, Marlene Garayzar y Felipe Vallejo, respectivamente. Los presidentes de ABM y Aamafore no asistirán y únicamente estarán representados por la directora Regina García Cuéllar y la vicepresidenta María de las Nieves Lanzagorta, lo que deja claro el nivel de interés que ponen estos gremios en la educación financiera, a pesar de ser fundamental para el sano desarrollo del sistema financiero.

REMATE REFERENTE

Pancho Garfias siempre fue un periodista superior. Quedan como constancia su impecable y constante trabajo en Excélsior y en los medios de Imagen; para el PAS siempre fue un referente periodístico, hombre inteligente y educado, así que decide no lamentar su muerte porque sabe que el gran Pancho Garfias ya vive la vida eterna al lado del Padre.