Seguridad y crecimiento

Juan José Sierra y los miembros de la Coparmex tienen muy claro que la reforma al Poder Judicial no está funcionando, ni en su diseño ni en su ejecución.

Un análisis de DATA Coparmex publicado esta semana destaca que la inmensa mayoría de los empresarios afiliados a este sindicato patronal consideran que la impartición de justicia es peor, no únicamente por el diseño impulsado por Andrés Manuel López Obrador, sino por su ejecución.

Sierra le dijo al Padre del Análisis Superior, en Imagen Radio, que ven con muy buenos ojos que se haya pospuesto a 2028 la elección de la segunda parte de los ministros de la SCJN, puesto que abre un espacio para reflexionar y tomar acciones que permitan corregir el freno a la inversión.

No únicamente es que se detengan inversiones, sino que las empresas están obligadas a modificar la forma en la que realizan contratos, determinan procesos de arbitraje o integran dentro de sus precios la posibilidad de problemas jurídicos que no puedan resolverse en el marco de la ley.

La posición de la Coparmex es que se les incluya, junto con otros representantes de la IP, en un proceso previo de selección de quienes integrarán la otra mitad de la SCJN, presidida por Hugo Aguilar. Se plantea que haya una selección previa por organismos autónomos antes de la elección judicial. Algo similar a lo que se hizo en algún momento para escoger a funcionarios de órganos autónomos como el IFT, ya extinto.

Líderes de la iniciativa privada ven como un signo verdaderamente positivo que Aguilar y algunos ministros de la SCJN busquen tener contacto con representantes de la sociedad, como el que tendrán la próxima semana con líderes empresariales de todo el país para escucharlos directamente.

REMATE LUJOSO

El martes publicó el PAS sobre las acciones de Canek Vázquez en la delegación Hidalgo del Infonavit que vinculan una red de notarios, gestores del instituto y constructores, todos coordinados con este hombre.

Estos hechos son tan notorios que Vázquez fue suspendido cinco días sin goce de sueldo en lo que se realizaba la investigación, la cual se encamina a culpar a cinco trabajadores sindicalizados de muy bajo nivel por lo que ocurre en el estado gobernado por Julio Menchaca.

Lo que resulta sospechoso es el lujoso nivel de vida de este hombre. No únicamente se le vio en Estados Unidos durante el Mundial de Futbol, sino que también se le han tomado fotografías en Ámsterdam, París, Berlín, España y Roma. De hecho, este martes salió nuevamente hacía Madrid.

La Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, haría muy bien en investigar lo que está ocurriendo en esta delegación del Infonavit y en muchas otras, puesto que hay quienes aseguran que se trata de una forma de operación en la que Romero estaría usando las delegaciones del instituto para aumentar el patrimonio de algunos.

REMATE PRECISO

Corresponderá al Senado de la República, presidido por Higinio Martínez, la aprobación de lo que han llamado Ley de Economía Digital, luego de que la Cámara de Diputados, encabezada por Raúl Bolaños Cacho, aprobara la legislación que ha sido fuertemente impulsada por Carol Altamirano.

El PAS ha insistido muchas veces sobre la relevancia de digitalizar a la economía. Desgraciadamente, gran parte de la discusión sobre el tema se ha concentrado en el supuesto afán recaudatorio de la medida.

Hay quienes dan por descontado que se trata de una medida de fiscalización ante la caída de recursos del erario y que se trata de un paquete a través del cual la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, busca fortalecer las finanzas públicas. Se equivocan.

México va sumamente atrasado en la digitalización, incluso comparado con India, Brasil, Turquía o Colombia, en buena medida porque los afiliados a la ABM, que preside Emilio Romano, han tenido una posición dual sobre el tema.

Saben que es algo que va a ocurrir y que, incluso, les conviene, pero han tratado de alargar lo más posible su implementación para mantener las ganancias que les da el uso de tarjetas de crédito y débito por parte de los clientes.

En el discurso, siempre han apoyado la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero, en los hechos, han encontrado cualquier cantidad de pretextos. La ley aprobada por los diputados y que deberá ser avalada por los senadores es una herramienta muy poderosa para la digitalización de la economía.

Digitalizar la economía no únicamente disminuye los costos para el sistema financiero en su conjunto, sino que permite a las personas tener acceso y a menores precios, lo que será muy malo para instituciones financieras como Nu, de David Vélez, que basan sus modelos en cobrar un CAT exorbitante a personas que, de otra manera, no tienen acceso al financiamiento.