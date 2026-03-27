Salir de la aldea

Hoy se reunirá en privado la directora de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, con lo que comenzará a cambiar la posición del gobierno de México en el comercio mundial.

Tradicionalmente, el país ha tratado de mostrarse neutral, tibio dirían algunos, en estos organismos internacionales; sin embargo, el cambio en el paradigma en el comercio internacional ha puesto a México en una posición muy diferente.

El Padre del Análisis Superior le ha narrado cómo terminó el multilateralismo que se dio con la globalización económica y ahora se ha entrado a una nueva fase, a la que Gutiérrez suele referirse como de síntesis entre las economías cerradas y la apertura total. Esa lectura de la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, ha permitido que México no sólo esté en una posición de privilegio en la renegociación del T-MEC, sino que se haya convertido en una pieza clave para muchos países que en esta reunión de la OMC, en África, quieren acercamientos con México. Gutiérrez está siendo una suerte de rockstar en Camerún. La pregunta es si México tomará esta oportunidad de convertirse en un jugador de primer nivel en el comercio internacional a favor de los mexicanos o prevalecerá la mentalidad de aldea.

REMATE POLÉMICO

El Padre del Análisis Superior conversó con la gobernadora Victoria Rodríguez en su programa de Imagen Radio. Más allá del anuncio puntual, es relevante entender cuáles fueron las motivaciones de la Junta de Gobierno y que fueron explicadas claramente por la gobernadora cuando señaló dos puntos: las presiones de los aranceles y el aumento de impuestos a ciertos productos han sido de una vez. En segundo término, el dato de inflación de la primera quincena se explica más por aumentos de frutas y verduras que por una cuestión estructural que cambie el nivel general de precios. Sobre la situación internacional y sus consecuencias, destacó que, de acuerdo con el análisis de la Junta de Gobierno, se han logrado atemperar por decisiones del gobierno federal, como el acuerdo con los gasolineros. Dijo al PAS que sigue existiendo holgura en la economía y hacia adelante continuarán con la baja de tasas.

REMATE CUMPLIDO

Rafael Marín Mollinedo y su equipo se quejan de Mara Lezama y dicen algo así como que la gobernadora de Quintana Roo lo bloquea en su intento de ser candidato de Morena al gobierno de ese estado. Sin embargo, la realidad es diferente. En, por lo menos, cinco ocasiones la gobernadora le preguntó a Marín Mollinedo si tenía interés y le contestó —incluso jurando por temas sagrados— que no lo tenía. No se vale que ahora el director de la ANAM se queje.

REMATE PESADO

El paquete de medidas anunciado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, puso muy felices a los miembros de la ANPACT, que preside Rogelio Arzate, puesto que ven que claramente va en el sentido correcto. De hecho, los presididos por Arzate consideran que los subsecretarios de Economía Vidal Llerenas y Luis Rosendo Gutiérrez, no sólo entienden los temas, sino que son aliados muy importantes.

REMATE UNIDO

Un gran primer paso se dio, los accionistas de Volaris, dirigida por Enrique Beltranena, aprobaron la fusión con Viva Aerobus para crear el grupo Más Vuelos. Ahora falta que a los accionistas de la línea que comanda Juan Carlos Zuazua hagan lo mismo y que la Comisión Nacional Antimonopolio, encabezada por Andrea Marván, tome la decisión correcta, es decir, aprobar la creación de este grupo aeronáutico.

REMATE PROBADO

Para que Rafael Munguía fuera nombrado secretario general de ASSA fue necesario el voto de los sobrecargos del apartado B. Ahora piden que les cumpla. Ellos dicen que fueron engañados por Ada Salazar, que usó como lema de campaña que terminaría con la división de dos contratos y, a la primera negociación con la empresa que dirige Andrés Conesa, se dobló. Quieren que el buen momento de la línea aérea disminuya la abismal diferencia salarial y dé prestaciones entre sus grupos de trabajadores que cumplen la misma función.

REMATE EXTRAÑO

Hay quienes opinan que a la secretaria de Energía, Luz Elena González, la están atacando con fuego amigo dentro de la CFE, tratando de desprestigiar a sus cercanos. Sería bueno que Emilia Calleja, directora de la CFE, pusiera orden y/o se deslinde. El Cártel de la Limpieza de Juan José Reyes Domínguez está simulando competencia para quedarse con el contrato de limpieza del Instituto Nacional de Migración, que encabeza Sergio Salomón Céspedes.

REMATE VACACIONAL

El Padre del Análisis Superior tomará unos días de descanso en todos sus espacios de Grupo Imagen en radio, televisión y en esta columna. Felices Pascuas.