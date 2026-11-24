La revisión de este año del salario mínimo ha hecho que se despierten reflejos populistas y autoritarios de algunos funcionarios del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Tanto el presidente de la Conasami, Luis Felipe Munguía, como el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, están interponiendo su ideología sobre los mejores intereses para los trabajadores. El primero considera que el único camino es subir el salario mínimo 10% en la próxima revisión del salario mínimo. Bolaños sigue enredado en un discurso que parece aprendido de Andrés Manuel López Obrador, puesto que sigue hablando de los daños del neoliberalismo y perpetuando la idea, abiertamente equivocada, que los patrones quieren mantener a los trabajadores con muy bajos salarios.

Bolaños ha decidido cerrarse a los argumentos que han puesto sobre la mesa el CCE, presidido por José Medina Mora, y Coparmex, encabezado por Juan José Sierra, según los cuales si se da un aumento al salario mínimo de 10%, no sólo se pondrán en riesgo trabajos en la economía formal, como la recuperación total del empleo con prestaciones. Han planteado que el aumento sea la inflación más dos puntos, es decir, cercano a 6%. Adicionalmente, han puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar la productividad de la economía, que es la única manera de aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores de una manera sostenible.

El discurso de Bolaños ya no cabe en la administración de la presidenta Sheinbaum.

REMATE NEPOTISMO

¿Realmente alguien cree que la esposa de Octavio de la Torre tiene la capacidad para ser la nueva presidenta de la Concanaco o parece mucho más un intento de verle la cara a los comerciantes organizados? De acuerdo con la ley de cámaras que administra la Secretaría de Economía, es obligatorio para las cámaras ser parte de esta confederación. Quizá ha llegado el momento de que la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard, a través de la subsecretaría que lleva Ximena Escobedo, permita la libre afiliación de los comerciantes en la confederación que mejor les sirva.

Desde hace algún tiempo Fecomex, presidida por Iván Pérez, ha solicitado a la Secretaría de Economía que les sea reconocido un carácter similar al que tiene la Concamin, puesto que cada vez tiene mayor aceptación entre diferentes cámaras en todo el país. Ciertamente, De la Torre tiene capturada a la Concanaco y eso no es necesariamente conveniente para el interés de los comerciante, mucho menos la postulación de su esposa, Daniella Martínez, quien es la vicepresidenta de Comercio Exterior de la confederación.

Bien valdría la pena que los miembros de la Concanaco se cuestionen si realmente les conviene continuar con una suerte de periodo extendido de la actual presidencia que, entre otras cosas, los ha alejado de participar dentro del CCE, encabezado por José Medina. En su momento, De la Torre deslizó que había sido una venganza de Francisco Cervantes, en aquel entonces presidente del CCE. Si eso hubiera sido cierto, con la salida del entonces presidente De la Torre, hubiera regresado inmediatamente. Como lo dijo el PAS, fue una decisión de la asamblea, con dedicatoria especial a De la Torre y no a la representación de los comerciantes de todo el país.

REMATE ENCARRERADO

Marcelo Ebrard y su equipo de la Secretaría de Economía están con todo en Asia. En la reunión con los empresarios de China logró que el país gobernado por Xi Jinping abra la puerta a exportaciones de productos mexicanos. No es casual que en estos momentos estén en Vietnam, que ha sido un dolor de cabeza en materia de acero. Están con todo.

REMATE POSTULADO

De hecho, bien valdría la pena preguntarse qué perfil sería mejor para presidir la Concanaco, una vicepresidenta que significaría la continuación de De la Torre, a través de una acción clara de nepotismo, o un perfil con gran experiencia y respeto empresarial como Vicente Gutiérrez Camposeco.

Este hombre ha probado, sobradamente, su capacidad para estar al frente de los comerciantes de todo el país para servirlos, no para servirse. Debe tenerse presente que De la Torre tiene un presupuesto de 7 millones de pesos por ser parte del consejo técnico del IMSS y quizá por eso se pone en el bando de Zoé Robledo y no de los derechohabientes que pagan con su trabajo los servicios. El IMSS no está para enriquecer ni a sus funcionarios con aspiraciones políticas ni tampoco a líderes de iniciativa privada que no defienden a los trabajadores. Ojalá Gutiérrez Camposeco estuviera interesado en salvar a la Concanaco porque se regresaría a un liderazgo serio en favor de los comerciantes… Nunca es tarde para un último baile.

REMATE AGRADECIDO

El Padre del Análisis Superior desea agradecer a las Fuerzas Armadas, encabezadas por el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, por su servicio en favor de los mexicanos.